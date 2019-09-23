Осталась неделя: новый подрядчик начал доделывать калужские дороги

В Калуге подписали два контракта почти на 400 миллионов рублей в сумме на ремонт дорог, которые остались недоделанными в рамках федерального проекта. Новый подрядчик приступил к работам, сообщил в понедельник, 23 сентября, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.
- Работы ведутся на Баррикад, Тульской, Гурьянова, Резванской, Ленина, - отметил он. - Если работы не будут выполнены в срок, будут штрафные санкции.
Ранее, напомним, власти заявляли, что ремонт должен завершиться не позднее 30 сентября.
Отметим, что на прошлой неделе на некоторых улицах уже велись работы. Однако тогда власти заявляли, что это не ремонт, а работы по содержанию.
Уважаемые читатели, а как вы считаете, успеют ли в Калуге доделать все улицы за неделю? Пишите в комментариях!
|
Улицу Кирова перекроют для соревнований по бегу 20.09.2019 17:12
Стало известно, когда парковка на Суворова станет платной 20.09.2019 11:17
На улице Плеханова разбили новый асфальт 19.09.2019 11:10
Дорожники устроили потоп, сбросив асфальт в открытый колодец 18.09.2019 12:25
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: