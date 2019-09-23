Осталась неделя: новый подрядчик начал доделывать калужские дороги

В Калуге подписали два контракта почти на 400 миллионов рублей в сумме на ремонт дорог, которые остались недоделанными в рамках федерального проекта. Новый подрядчик приступил к работам, сообщил в понедельник, 23 сентября, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

- Работы ведутся на Баррикад, Тульской, Гурьянова, Резванской, Ленина, - отметил он. - Если работы не будут выполнены в срок, будут штрафные санкции.

Ранее, напомним, власти заявляли, что ремонт должен завершиться не позднее 30 сентября.

Отметим, что на прошлой неделе на некоторых улицах уже велись работы. Однако тогда власти заявляли, что это не ремонт, а работы по содержанию.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, успеют ли в Калуге доделать все улицы за неделю? Пишите в комментариях!