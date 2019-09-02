Ремонт дорог в Калуге остановился: с липецким подрядчиком расторгают контракты

В понедельник, 2 сентября, на планёрке в городской управе чиновники прокомментировали информацию, распространённую в соцсетях, о том, что ремонтировавший дороги подрядчик - ООО «Липецк Дорога» - приостановил работы в Калуге.
Как заявляет городская управа, с подрядчиком расторгаются контракты.
- Мы достаточно плотно вели претензионную работу с данной организацией, на протяжении всего периода было предъявлено 5 претензий о ненадлежащем качестве работ, - сообщил первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. - В общей сложности штрафов более 4 миллионов рублей. Мы уведомили данную организацию о намерении расторгнуть контракт с ними, в случае если они продолжат такую работу. Уведомление в адрес данной организации направлены. Подготовлены процедуры о включении данной организации в реестр недобросовестных подрядчиков.
Городская управа намерена взыскать с ООО «Липецк Дорога» 190 миллионов рублей в случае, «если они не пойдут на цивилизованные переговоры и организацию работ».
Журналисты поинтересовались у чиновников, кто же сейчас приводит калужские дороги в порядок.
- Дороги никто не доделывает, - ответил Волков. - Работы ведутся по содержанию. Пока мы не разберёмся с данной организацией, никаких работ производиться не будет.
Волков добавил, что городская управа намерена обратиться в правоохранительные органы.
В свою очередь подрядчик ООО «Липецк Дорога» в соцсетях распространил информацию о том, что работы в Калуге не ведутся с 19 августа. Ремонтные работы были остановлены из-за отсутствия выплат по выполненным работам и подписанным актам.
- Денежных средств за работы по контрактам ни разу не поступало, наше предприятие не имеет возможности платить заработную плату, - сообщает ООО «Липецк Дорога».
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