Погиб цветочный король Калуги Юрий Казанков

В четверг, 5 сентября, трагически погиб учредитель и генеральный директор ОАО «Галантус» Юрий Казанков. Его автомобиль врезался в грузовик.

Юрию Витальевичу было 72 года. В Калугу он приехал из Алтая в восьмидесятые. Вместе с женой они возглавили убыточное на тот момент предприятие, а уже через три года получили первую прибыль, рассказывал в одном из своих последних интервью ГТРК «Калуга» сам Казанков. К настоящему моменту «Галантус» - один из самых крупных производителей цветов в стране, которое известно далеко за её пределами.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. О месте и времени прощания с ним будет сообщено дополнительно.