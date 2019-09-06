Погиб цветочный король Калуги Юрий Казанков

В четверг, 5 сентября, трагически погиб учредитель и генеральный директор ОАО «Галантус» Юрий Казанков. Его автомобиль врезался в грузовик.
Юрию Витальевичу было 72 года. В Калугу он приехал из Алтая в восьмидесятые. Вместе с женой они возглавили убыточное на тот момент предприятие, а уже через три года получили первую прибыль, рассказывал в одном из своих последних интервью ГТРК «Калуга» сам Казанков. К настоящему моменту «Галантус» - один из самых крупных производителей цветов в стране, которое известно далеко за её пределами.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. О месте и времени прощания с ним будет сообщено дополнительно.
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