Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 06 сентября
$ 66.05 0.45
72.88 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Погиб цветочный король Калуги Юрий Казанков

06.09.2019 08:11 0 8748 Сергей ПЕТРОВ, фото gtrk-kaluga.ru
Погиб цветочный король Калуги Юрий Казанков

В четверг, 5 сентября, трагически погиб учредитель и генеральный директор ОАО «Галантус» Юрий Казанков. Его автомобиль врезался в грузовик.

Юрию Витальевичу было 72 года. В Калугу он приехал из Алтая в восьмидесятые. Вместе с женой они возглавили убыточное на тот момент предприятие, а уже через три года получили первую прибыль, рассказывал в одном из своих последних интервью ГТРК «Калуга» сам Казанков. К настоящему моменту «Галантус» - один из самых крупных производителей цветов в стране, которое известно далеко за её пределами.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. О месте и времени прощания с ним будет сообщено дополнительно.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото gtrk-kaluga.ru
Тэги: происшесвтия галантус дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Замочили яблони и груши: в Калуге уничтожили почти 66 тонн санкционки 05.06.2019 15:25

Тройной удар: в аварию попали «Киа Рио», «Киа Спектра» и «Киа Серато» 11.01.2019 08:24

11 человек утонули за лето в Калужской области 05.09.2018 09:17

Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана 31.08.2018 08:38

Народные новости
1744 7
rolevoy
2294 14
pozor
2682 24
Политический гурман

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 07 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Жара
Игра Ганнибала
Я иду искать
Эбигейл
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.