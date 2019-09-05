В Перемышльском районе грузовик столкнулся с легковушкой, ее водитель погиб

05.09.2019 14:36 520

В Перемышльском районе на 25-м километре автодороги «Калуга-Суворов» столкнулись грузовик «Исузу» и автомобиль «Мицубиши», сообщает пресс-служба регионального МЧС, В результате ДТП водитель легковушки погиб. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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