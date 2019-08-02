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Июльский рейтинг сайтов и новостей Калуги: фестивали, суд над упырями и счастливое спасение пилота

02.08.2019 15:16 0 415 Редакция
Июльский рейтинг сайтов и новостей Калуги: фестивали, суд над упырями и счастливое спасение пилота

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.

Сегодня мы публикуем данные за июль.

Как мы уже писали в нашем предыдущем обзоре, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Причём, это связывают не только с началом сезона отпусков, но и с тёплой погодой. В связи с тем, что июль выдался вполне себе сентябрьским, можно было рассчитывать на некоторый всплеск активности калужан в Сети. Ан нет. Раз сказано – сезон отпусков, значит нечего сидеть в Интернетах – время валяться на пляжах. Судя по тому, что чуда не произошло  и сезонный спад посещаемости продолжился, именнно так рассудили калужане.

Данные за июль месяц смотрите ниже. Но прежде стоит еще раз напомнить, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы, естественно, не попадут.

Сайты, участвующие в рейтинговании «Лайфинтернета», разбиты по категориям. Так как наибольшая активность наблюдается в разделах «Города и регионы» и «Новости и СМИ», мы решили публиковать три ТОПа: рейтинг раздела «Города и регионы», раздела «Новости и СМИ» и все сайты скопом.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

По традиции мы публикуем в конце нашего обзора данные Индекса качества сайтов по версии Яндекса. Однако пока эта традиция ещё слишком молода, мы решили внести в неё некоторые коррективы.

Данные ИКСа мы, конечно же, дадим. А вот завершать наш обзор будем ТОПом самых читаемых новостей нашего сайта. Потому что это очень интересно - смотреть что интересно другим и сравнивать их интересы со своими.

Но сначала – данные индекса качества сайтов. А ТОП-10 самых читаемых новостей смотрите ниже.

Безусловный лидер этого месяца по просмотрам - обзор фестивалей Калуги. Эту новость читали не только калужане, но и жители многих других регионов страны. Оно и неудивительно - те события, о которых идет речь в этом обзоре, с теплотой вспоминают сотни тысяч наших сограждан.

На втором месте читательского интереса - суд над парочкой, расправившейся с семьей.

Ну а замыкает тройку лидеров новость федерального значения об экстренной посадке в нашем аэропорту рейса из Черногории.

Также повышенный интерес калужан вызвали новости о скандале в детской поликлинике на Правобережье и находжение трупа подростка в сквере на Терепце.

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3 19-летняя пассажирка спасла пилота самолёта, экстренно севшего в Калуге 42 316
4 Задело врачей: «Мы идём на работу, как на расстрел»  33 847
5 Тело ребёнка нашли в калужском сквере 27 120
6 Скончался организатор фестиваля «Быть Добру!» 17 044
7 Чиновники предлагают жителям улицы Театральной съехать 16 775
8 Отставка губернатора: Артамонову пророчат скорый уход 16 354
9 Пропавшего мужчину нашли мёртвым 162 64
10 Опубликован новый рейтинг управляющих компаний 16 042

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Автор
Редакция 
Тэги: общество рейтинг
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