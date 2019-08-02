Июльский рейтинг сайтов и новостей Калуги: фестивали, суд над упырями и счастливое спасение пилота

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.
Сегодня мы публикуем данные за июль.
Как мы уже писали в нашем предыдущем обзоре, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Причём, это связывают не только с началом сезона отпусков, но и с тёплой погодой. В связи с тем, что июль выдался вполне себе сентябрьским, можно было рассчитывать на некоторый всплеск активности калужан в Сети. Ан нет. Раз сказано – сезон отпусков, значит нечего сидеть в Интернетах – время валяться на пляжах. Судя по тому, что чуда не произошло и сезонный спад посещаемости продолжился, именнно так рассудили калужане.
Данные за июль месяц смотрите ниже. Но прежде стоит еще раз напомнить, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы, естественно, не попадут.
Сайты, участвующие в рейтинговании «Лайфинтернета», разбиты по категориям. Так как наибольшая активность наблюдается в разделах «Города и регионы» и «Новости и СМИ», мы решили публиковать три ТОПа: рейтинг раздела «Города и регионы», раздела «Новости и СМИ» и все сайты скопом.
ТОП Калуги. «Города и регионы»
ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов
По традиции мы публикуем в конце нашего обзора данные Индекса качества сайтов по версии Яндекса. Однако пока эта традиция ещё слишком молода, мы решили внести в неё некоторые коррективы.
Данные ИКСа мы, конечно же, дадим. А вот завершать наш обзор будем ТОПом самых читаемых новостей нашего сайта. Потому что это очень интересно - смотреть что интересно другим и сравнивать их интересы со своими.
Но сначала – данные индекса качества сайтов. А ТОП-10 самых читаемых новостей смотрите ниже.
Безусловный лидер этого месяца по просмотрам - обзор фестивалей Калуги. Эту новость читали не только калужане, но и жители многих других регионов страны. Оно и неудивительно - те события, о которых идет речь в этом обзоре, с теплотой вспоминают сотни тысяч наших сограждан.
На втором месте читательского интереса - суд над парочкой, расправившейся с семьей.
Ну а замыкает тройку лидеров новость федерального значения об экстренной посадке в нашем аэропорту рейса из Черногории.
Также повышенный интерес калужан вызвали новости о скандале в детской поликлинике на Правобережье и находжение трупа подростка в сквере на Терепце.
|№
|Заголовок
|Просмотров всего
|1
|Фантастические фесты и где они обитают или Калужские забавы на свежем воздухе
|66 090
|2
|Зверская расправа: сын убил брата и мать из-за нездоровой любви
|51 676
|3
|19-летняя пассажирка спасла пилота самолёта, экстренно севшего в Калуге
|42 316
|4
|Задело врачей: «Мы идём на работу, как на расстрел»
|33 847
|5
|Тело ребёнка нашли в калужском сквере
|27 120
|6
|Скончался организатор фестиваля «Быть Добру!»
|17 044
|7
|Чиновники предлагают жителям улицы Театральной съехать
|16 775
|8
|Отставка губернатора: Артамонову пророчат скорый уход
|16 354
|9
|Пропавшего мужчину нашли мёртвым
|162 64
|10
|Опубликован новый рейтинг управляющих компаний
|16 042
|
Первыми в космос полетели Дезик и Цыган 01.08.2019 21:30
Обзор недели: поиски «грибного» партнёра и 20-летие памятника 30.07.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: