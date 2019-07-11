19-летняя пассажирка спасла пилота самолёта, экстренно севшего в Калуге

Как мы уже рассказывали, днём в среду, 10 июля, в аэропорту «Калуга» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в Москву. Командир воздушного судна потерял сознание, и второй пилот принял решение приземлиться в Грабцево.

Подробнее о том, что происходило на борту лайнера, столичному телеканалу «360» рассказала одна из пассажирок:

- При снижении самолета его резко накренило, потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе. Это мы потом поняли, что это первый пилот был. Стюарды стали искать доктора по салону, но таковых не оказалось. Лицо упавшего пилота стало синеть, потом подбежала девочка [которая и оказала первую помощь], - рассказала очевидица.

Другая пассажирка отмечает, что «в аптечке почему-то не было простейших лекарств типа валидола». Но 19-летней девушке удалось оказать первую помощь.

Пассажиры также добавляют, что обстановка на борту во время экстренной посадки была нервная.

- Сначала было страшно. Мы немножко вильнули хвостом. Я почувствовала паническую атаку, но ничего, - приводит слова женщины издание.

По ее словам, в целом все прошло удачно, второй пилот, который сажал самолет, справился со своей задачей.

Всего на борту находилось 77 человек. Всех их на автобусах доставили из Калуги в Домодедово.

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