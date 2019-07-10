Самолёт из Черногории экстренно сел в Калуге

Около 12:50 в среду, 10 июля, в калужском аэропорту экстренную посадку совершил самолёт Fokker100 авиакомпании Montenegro Airlines, выполнявший рейс из черногорского Тивата в Домодедово.
Командир воздушного судна потерял сознание, управление бортом принял на себя второй пилот, который связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку, сообщает телеграм-канал Mash.
Никто из пассажиров не пострадал. Командира воздушного судна передали врачам после приземления.
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