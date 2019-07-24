Чиновники предлагают жителям улицы Театральной съехать

Руководству городской управы Калуги поручили в ближайшее время составить списки жителей улицы Театральной, которые хотят в ходе реконструкции получить взамен своих квартир новое жилье в других районах города. В среду, 24 июля, об этом заявили на встрече губернатора Анатолия АРТАМОНОВА с собственниками жилья на Театральной.

Кроме того, губернатор поручил специалистам Центра компетенции по вопросам городской среды в течении 10 дней провести индивидуальные встречи со всеми собственниками домов и подготовить по их итогам предварительные проекты.

- Работа предстоит огромная, и ее можно сделать только с вашим участием, - подчеркнул губернатор, обращаясь к предпринимателям, работающим на Театральной. - При этом мнение каждого из вас будет услышано. Мы особенно доброжелательно настроены к тем из вас, кто готов принимать участие в реконструкции.

На прошлой неделе, напомним, Артамонов гулял по Театральной вместе со свитой. Подробнее об этом в нашем репортаже: «Тотальная зачистка Театральной: одни дома подрастут, другие исчезнут».

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