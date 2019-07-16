Тотальная зачистка Театральной: одни дома подрастут, другие исчезнут

К 650-летию Калуги улица Театральная станет полностью пешеходной. Такое распоряжение на одном из заседаний правительства дал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Во вторник, 16 июля, городские и областные чиновники прошлись по улице Театральной и обсудили её дальнейшую судьбу.



Чиновники восхищались старинными домиками, фасад которых зачастую не виден из-за пёстрых вывесок.

Первым делом они осмотрели аптеку № 2. Состояние здания им понравилось, а вот голубой цвет – нет. Собственнику предложат перекрасить аптеку в цвет охры.

- Исторически я не знаю, каким этот дом был. Это предложения по комплексной реконструкции фасадов жилой и торговой среды, которые могут быть. В основном, это цветовые решения по домам, - демонстрировал начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН цветовые варианты фасадов.

- Содержание хорошее – цветы, - отметил глава региона Анатолий Артамонов.

- Это «Калугафармация». Областная собственность – сразу видно, - ответил городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Собственникам надо приготовиться к тому, чтобы к празднику – к 2021 году перекрасить, - резюмировал губернатор. И пошёл осматривать следующие дома.

- Так, а что это у них такое здесь? - рассматривал Артамонов дом на Театральной, 33.

- Семинария, школа, - стала перечислять начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН.

- И вот эта территория их? Ничего себе! Я даже и не знал. А что они там делают? Женский монастырь я знаю, у них же семинария там, - показал в сторону губернатор. - Что будем здесь делать? Наверное, только косметический ремонт. Зачем мы будем вмешиваться. У владыки Климента всё, как всегда, в порядке.

- Крыша почти новая, кровля - хорошая, - согласился Разумовский.

- По результатам нашего рассмотрения, надо всем собственникам написать письма: «Предлагаю в такой-то срок сделать такие-то работы», - увещевал подчинённых губернатор. – Так, дальше что у нас. Дворик появился. Что это за дом?

- Многоквартирный жилой дом, - ответил Разумовский.

- Выкуплены квартиры, приватизированы, - объясняла Ковтун, стоя у дома.

- Ну, в принципе, пусть живут, - сказал Артамонов. – Кто будет делать фасады?

- Предложение - действовать через Фонд капитального ремонта. Первоочередные работы – крыша и фасады, - объяснял городской голова.

- А можем мы действовать через Фонд капремонта? - поинтересовался губернатор.

- Вписаны должны быть в программу, - объяснял первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.

- А если он не в программе? – продолжал допытывался Артамонов.

- Корректировка программы, - ответил Денисов. – Или как мы действовали при проносе олимпийского огня. Субсидирование управляющих компаний. Тогда УК получали субсидии, потому что денег у них нет, а с населения ничего не соберёшь на текущее содержание и капремонт.

- Кровли все надо перекрывать, смотри, - замечал Артамонов. - Делать по-человечески, чтобы они выглядели прилично.

- Фасады практически везде требуют ремонта, - добавил Разумовский.



Чиновники вошли в дворик на Чебышева,5. Он весь зарос лопухом и крапивой. Сбоку – налеплены какие-то сараи.

- Похоже они заезжают сюда на машинах, - сказал губернатор.

- Заезд ограничить, поставить стилизованный шлагбаум, - предложил Разумовский.

- Ограничить?! Люди здесь живут, – не согласился Артамонов.

- Здесь комфортно, если крыша не течёт, - рассматривая дом, сказал городской голова.

- С этими сараями надо разобраться, какой статус имеют. Может, стоят без разрешения, тогда отобрать, - подвёл итог осмотру Артамонов.

- Это земля муниципальная, никому не принадлежит, - объясняла Ковтун.

- Надо пройти по всем дворам и убрать незарегистрированные объекты, - сказал своим подчинённым Разумовский.



У каждого дома главе региона показывали вариант фасада. По проекту дома на Театральной подрастут - у них появятся мансардные этажи.



Не понравилось губернатору состояние дома №31.

- Арендатору поставить условие - привести в порядок, - сказал глава региона.

По его словам, если этого сделано не будет, то дом передадут детскому центру.



Оказалось, что ни дом на улице Театральной, то объект культурного наследия. При этом большинство зданий находится в частной собственности.



Во дворе дома № 29.

За домом № 29 губернатор обнаружил гаражи и сараи.

- С сараями надо разбираться, со всеми, - подчеркнул Артамонов. - Огромное количество, это всё надо убирать. Смотреть какой правовой статус. Однозначно. Сюда надо делать заглублённые контейнеры.

- Это ветеранские гаражи, - заметила Ковтун.

- Ветераны, как правило, уже ими не пользуются, а собственники – другое поколение, - вставил Стрекозин.

Дворы решили включить в программу «Комфортная городская среда».

- Есть такая идея – «Дворы как новые парки». Один активист продвигает, - сказал Разумовский.

- Надо собственников приглашать и предлагать варианты. Вот мы хотим, что было так. Где муниципальная земля, мы сделаем, где частная, они сами должны сделать, - сказал Артамонов.

Не исключил глава региона, что некоторые объекты придётся выкупать. Например, строение, которое больше напоминает сарай, на Театральной, 26.

- Он не памятник? – поинтересовался Артамонов. Ему подтвердили, что памятник.

- Они продают, - сказал Ковтун.

- Сколько они за него спрашивают? – поинтересовался глава региона.

- 9 миллионов рублей, - ответили ему.

- Оставлять в таком виде, конечно, нельзя. Провода мы все убираем. Заодно и водовод делайте, и канализацию - всё, - общался с подчинёнными губернатор.

Бесхозные сети было решено взять на баланс.

Не прошёл Артамонов и мимо деревьев. Он распорядился сделать кронирование - обрезку.

Заинтересовало главу региона кафе в доме № 23. Ему не понравился забор.

- Надо привести в чувство этих ребят (Собственников. - Прим. автора), - заявил Артамонов.

Олег Стрекозин тут же раскрыл свою папку и показал проект строительства на этом месте двухэтажного здания.

- Его можно использовать под событийные мероприятия, театрализованные. Летом как открытое кафе, - показывал Стрекозин чертежи. – Это новодел.

- С собственниками работайте, - одобрил проект Артамонов.

- Частная собственность, - заметил Разумовский.

- Неважно, - парировал губернатор. – Посмотрите, что они из себя представляют, какой у них бизнес - есть у них жирок или нет. Можем плитку сами положить. Великолепное предложение. Здесь дети постоянно будут. Сделаем точку притяжения. Кто-нибудь загляните, вдруг там есть собственник.

Дверь кафе открыла сотрудница и сказала чиновникам, что ей некогда с ними общаться – работы полно.

- Может быть, инвесторам предложить, выкупят, - рассуждал Артамонов. - Единственное, до 21 года надо будет ввести его в эксплуатацию.

- Это нереально, - стал объяснять Дмитрий Денисов. – Проект, экспертиза.

- Тогда давайте делать детский центр, - ответил Артамонов. – Фасады стилизовать под русский стиль. В общем, с собственниками надо позаниматься. В следующий раз, когда пойдём, надо чтобы они были на месте.

Проезд на Достоевского решили оставить. Дома на Достоевского, примыкающие к Театральной улице, губернатор также распорядился привести в порядок.

Затем началась более «оживлённая» часть Театральной. Здесь уже практически нет жилых домов – коммерческие здания, которые решили очистить от нелепых вывесок.

- От камней надо избавляться. Убрать всё. Сделать, как нарисовано по проекту. Однозначно по каждому дому должно быть решение.

Во дворе дома №21 к губернатору подошла местная жительница, стала жаловаться на состояние дома.

- Посмотрим, как вы себя ведёте в своём доме. Какие вы грязнули, - ответил на её жалобы губернатор и делегация продолжила осмотр.

Женщину попытались оттеснить чиновники, но она не ушла.

- Двор большой, собственников много, выезд на Достоевского, - показывал двор Разумовский.

- А вот этот дом в ужасном состоянии, - попыталась перебить чиновников пенсионерка.

- Где вы живёте? – обратился к женщине Артамонов.

- Бабушка! – стали подталкивать к губернатору пенсионерку чиновники.

- Да какая она бабушка, она ещё молодая! – ответил Артамонов.

- Да мне уж 78 лет, - сказала изумлённая женщина. – Живу здесь с 54 года. У меня квартира приведена в порядок, но вся лестница отошла от стены. Первый этаж рушится. Я живу на втором. Там коммуналка - 7 квартир, только трое – постоянные жители. В первом подъезде все рушится.

- Давайте будем смотреть, что можно сделать с этими домами, - обратился Артамонов к своим подчинённым.

- Вообще крепкие дома. Вот мои белые окна, - перебивала Галина Балашова губернатора.

Улицу Дзержинского также решили не перекрывать – останется проезд через Театральную.

У дома № 13 главе региона не понравилось уличное кафе.

- Всё надо делать по-человечески, цветочки-горшочки, - сказал Артамонов.

- Со многими общались, жалуются на кризис, - объяснил Разумовский.

А на доме № 8 до сих пор не убраны новогодние гирлянды.

- Когда мы всё приведём в порядок, город совсем по-другому заиграет, - мечтал глава региона. – Незаконные пришлёпки надо заставить убрать. Как вы могли разрешить такое безобразие?

Во дворике Театральной, 9, главу региона возмутили балкончики и крыши.

- Хороший дворик. Надо разбираться с собственниками. Привести это всё в порядок. По вашим правилам благоустройства мы можем всё расписывать. Надо найти собственников, время им назначить и будем с ними разговаривать. Это же памятник.

А дома под номерам № 7 – их оказалась два, - в которых находится пивная и кондитерский магазин, губернатор вообще предложил снести.

- Откуда это взялось? – спросил Артамонов, рассматривая пивную на Театральной.

- Раньше это был памятник, а 2016 году его из списка вывели, - рассказала Ковтун.

- Выкупить, снести, в конце концов здесь образуется дворик, - дал получение губернатор.

Заодно собрались снести и кондитерский магазин.

В завершение встречи главе региона рассказали, что на Театральной, как и сейчас, будут проходить всевозможные ярмарки, устанавливаться палатки.

Также главе региона показали варианты вывесок и павильонов, которые предложат предпринимателям.

- Мы соберемся через неделю, собственники все должны быть, - подвёл итог встречи глава региона. - Мы должны убрать все провода, все столбы, собираем собственников, объявляем, где будет снос.

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