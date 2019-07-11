Зверская расправа: сын убил брата и мать из-за нездоровой любви

Эта история может показаться каким-­то постмодернистским сценарием, вольной экранизацией Шекспира от Тарантино или Гая Ричи. Но, к сожалению, все описанные события вовсе не кино, а реальная кровавая драма, развернувшаяся 6 августа 2016 года в Малоярославце.

С места на место

У Адалата А., обеспеченного мужчины из Малояро­славца, была если и не образцовая, то внешне вполне благополучная семья — жена и двое сыновей. Правда, старший, Эмиль, в последнее время вёл не самый благопристойный образ жизни. Поступив в Правовую академию в Калуге, молодой человек наконец-­то вырвался из-­под родительской опеки и начал познавать все прелести самостоятельной жизни. Успеваемость у парня всё падала, и отец принял авторитарное решение после первого курса перевести его в малоярославецкий филиал одного из московских вузов. В нём Эмиль тоже надолго не задержался и уже через год был забрит в армию, где служил в вой­сках связи. Но не дождался демобилизации и был комиссован по состоянию здоровья, около месяца пролежав в неврологическом отделении госпиталя. Вернувшись на гражданку, Эмиль устроился работать приставом и через неделю пропал. Парня даже объявили в розыск, но быстро нашли: на тот момент он был со своей девушкой Юлей.

Юлия оказалась под стать молодому человеку. Отучившись 3 года в КГУ, она бросила вуз, в котором «не давали достаточных знаний». ­Немного поработав в турфирме, девушка перешла к более творческим занятиям — ­­­обучению игре на гитаре и профессиональной съёмке. ­Познакомилась с Эмилем, и они быстро стали парой, а вскоре и вовсе зажили ­вместе на съёмной квартире.

Семье Эмиля Юля сразу не понравилась. Родители считали, что эти отношения негативно влияют на сына, к тому же Адалат был уверен, что девушка принимает наркотики. В общем, отец и мать решили, что она их сыну не пара. Из-­за этого в семье начались серьёзные ссоры, к тому же Адалат продал подаренную сыну машину, поскольку Эмиль попал в аварию. Всё это вывело парня из себя. Позднее Юлия утверждала, что убийство отца стало навязчивой идеей Эмиля. Впрочем, скорее всего, это была часть её стратегии на суде — свести свою роль к минимуму.

Кровавая баня

Итак, 5 августа 2016 года молодые люди приехали из Калуги в Малоярославец и остановились в гостинице. В ежедневнике Юля подробно расписала план на следующий день: убить всю семью, найти деньги родителей, бухнуть и сжечь дом. Позже она утверждала, что сделала эти записи под диктовку своего парня. По дороге Эмиль постоянно говорил о том, как он хочет убить отца, и угрожал «порешить» всех, кто встанет у него на пути. При этом он методично точил купленные перед отъездом ножи: легко представить, насколько зловеще выглядела эта сцена. В гостинице он продолжал подогревать себя кровавыми фантазиями: то планировал убить всю семью, расчленить тела и вывезти в мусорных пакетах на свалку, то вдруг менял концепцию — ведь проще поджечь дом. Однако утром, по словам Юлии, у Эмиля было хорошее настроение, и парень сказал, что собирается просто забрать вещи. Они подошли к дому Адалата и, не увидев его машины, решили, что отца нет. Пара вошла внутрь, но навстречу вышла мать Эмиля, и началась перепалка из-­за пропавших у отца денег. Распалившись, Эмиль схватился за нож.

— По-­моему, я ей щитовидку вырезал, — произнёс парень, когда всё закончилось.

Однако оставался ещё младший брат, который стоял на лестнице и всё видел. «Иди наверх и закончи с ним», — скомандовал Эмиль. Мальчик заперся у себя в комнате, кричал и пытался удержать дверь, но Юлии легко удалось попасть внутрь. Подросток упал на спину и всеми силами отбивался и умолял пощадить, но тут подошёл Эмиль и добил своего брата. Тела отнесли в ванную комнату, и Юля замыла следы крови на полу. Затем Эмиль отправил её наверх — следить за приездом отца. Чтобы скрасить ожидание, парочка решила выпить.

Страница из ежедневника Юлии. Среди планов — ​купить ножи и убить всех.

Пистолет против ножа

Наконец приехал Адалат. Он начал звать жену и, после того как никто не ответил, решил, что она в саду, пошёл к выходу, но тут услышал, что с лестницы кто-­то спускается. Спросил у Эмиля, что здесь происходит, но тот пробормотал что-­то невнятное. В этот момент Юля попыталась ударить мужчину ножом. Адалату удалось закрыться руками и ударом ноги заставить Юлию отступить. Затем он сумел проскочить в кабинет и запереться. Там Адалат достал травматический пистолет и, вый­дя из комнаты, решил, что парочка сбежала. Мужчина направился к калитке и услышал за спиной шаги. Он повернулся и увидел, что Эмиль с Юлией шли на него плечом к плечу, а в руках у девушки по-­прежнему был нож. Он выстрелил в ногу Юлии, но Эмиль резким движением прикрыл её собой, и пара продолжила наступать. Тогда Адалат дважды выстрелил сыну в грудь. Тот упал. Юля в отчаянье бросила в сторону мужчины нож и склонилась над раненым возлюбленным. Тем временем Адалат вернулся в дом и начал искать вторую обойму. Он решил, что парочка совершила ограбление, а его жена и младший сын могут оставаться связанными в шкафу. Судорожно начал искать их по всему дому, пока не добрался до ванной и не увидел жуткую картину: 2 тела в луже крови. Адалат подумал, что они могли быть живы, и попытался привести их в чувство. Тела были ещё тёплые, но уже без всяких признаков жизни. Тогда мужчина позвонил в «Скорую» и полицию и вышел из дома. На улице он услышал крик Юлии и увидел её рядом с лежащим Эмилем. Адалат попытался подойти к сыну, но девушка опять закричала и выставила нож. Тогда мужчина обезоружил её черенком от лопаты, и в это время подоспели «Скорая» и полиция.

Орудия преступления.

Запоздалая «явка с повинной»

Эмиль получил довольно серьёзные ранения в грудь и попал в хирургическое ­отделение. Отец убедил полицейского пустить его к сыну и задал тому вопрос, зачем он всё это затеял.

В ответ отец услышал исчерпывающее:

— Мы убивали за то, что вы с матерью мне всю жизнь испортили и не давали встречаться с Юлей.

Адалат так и остался уверен, что всему виной была именно Юлия, а Эмиль всего лишь шёл у неё на поводу. Он даже оплатил сыну услуги защитника взамен адвоката по назначению, ­однако на суде это не слишком помогло. Всю вину молодой человек взял на себя и активно выгораживал возлюбленную. Та же, в свою очередь, вины не признала и дала показания против своего парня. Пара написала явку с повинной, но она не была учтена, так как их участие в кровавой расправе уже не вызывало сомнений. Присяжные признали возлюбленных виновными. Приговором суда, который состоялся 7 августа 2018 года, Эмилю назначено наказание в виде 21 года в колонии строгого режима, а его девушке –16 лет общего.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.