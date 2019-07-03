Отставка губернатора: Артамонову пророчат скорый уход

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок и может уйти в отставку во время очередной ротации губернаторов, сообщает в среду, 3 июля, РБК со ссылкой на два близких к администрации президента источника.

Артамонов как губернатор на хорошем счету в администрации президента, но его долгое пребывание во главе региона сказывается на отношении людей — ощущается усталость граждан от одного и того же лица, поясняет близкий к Кремлю источник. Это понимает и сам Артамонов, добавляет он.

Калужский губернатор поставил себе задачу: до отставки по возможности ускорить строительство крупного объекта — Дворца спорта, сказал другой близкий к администрации президента собеседник. По планам строительство Дворца спорта должно быть завершено в 2020 году.

- Как президент скажет, так вопрос и будет решаться, - заявил сам Артамонов в разговоре с РБК. - Мне еще работать полтора года.

На вопрос, планирует ли он переизбираться в 2020 году по истечению срока полномочий, глава Калужской области заявил:

- Этот вопрос не ко мне. У меня есть президент, я работаю в команде президента. Как президент скажет, так я и буду поступать.

Отметим, что 67-летний Анатолий Артамонов – один из политических долгожителей России. Он стал главой региона в 2000 году и в настоящее время завершает свой пятый срок.

Дольше Артамонова губернаторский пост занимает только глава Белгородской области Евгений Савченко, который возглавил регион в 1993 году.

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