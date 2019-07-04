Тело ребёнка нашли в калужском сквере

Вечером в четверг, 4 июля, в новом сквере на Терепце нашли тело ребёнка. Фото с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть».
По сообщениям очевидцев, опубликованным в социальных сетях, лежащего на земле мальчика лет 12 заметили прохожие, они вызвали «Скорую», однако школьник к приезду медиков уже был мёртв.
Также есть информация, что рядом с телом лежал баллон с газом. В прошлом году, напомним, на улице Чичерина, надышавшись газом из баллона, погиб 13-летний мальчик.
В Следственном комитете пока не комментируют инцидент на Терепце, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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