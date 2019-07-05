Следователи прокомментировали гибель ребёнка в сквере

Как мы уже рассказывали, 4 июля в новом сквере на Терепце нашли тело мальчика. Утром в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета нам прокомментировали этот трагический инцидент.

Известно, что погибшему 16 лет, он из Азаровского детского дома.

Тело подростка нашли рядом с лавочкой.

- Экспертиза еще не проведена, причины смерти устанавливаются, видимых телесных повреждений нет, - подчёркивают следователи.

Также в СК подтвердили, что рядом с телом найден баллончик с газом.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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