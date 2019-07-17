Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Пропавшего в конце мая в Калужской области 27-летнего мужчину нашли мёртвым. В среду, 17 июля, об этом нам рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Жителя Людиново искали почти два месяца.

Останки мужчины нашли 29 июня в частном секторе за огородами. Следователь назначил генетическую экспертизу, с помощью которой удалось установить личность погибшего. Сейчас проводится проверка, отрабатываются различные версии, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.