В воскресенье, 21 июля, в Калуге на 35-м году жизни скончался организатор фестиваля «Быть Добру!» и активный деятель волонтерского фестивального движения Евгений ПАВЛОВСКИЙ.
В последнюю неделю перед смертью Евгений находился в коме. Подробнее об этом на странице в «ВКонтакте» рассказала его жена Галина Павловская:
- Женя умер 21 июля в реанимации областной больницы Калуги, пролежав в коме 7 дней, сотрясение мозга, падение с очень крутой лестницы. Вовремя не обратились в больницу, так как чувствовал себя вполне сносно. Через 10 дней потерял сознание в магазине, где и вызвали «Скорую», ну а там уже реанимация с известным результатом.
Похороны состоятся в среду, 24 июля, на кладбище в Литвиново. Отпевание в городском морге на Грабцевском шоссе, 101, предположительно, в 14:00. Но время ещё может измениться. В группе «Музей фестиваля "Быть Добру!"» объявили о сборе средств для семьи Павловского.
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