Опубликован новый рейтинг управляющих компаний

Областная Госжилинспекция (ГЖИ) в четверг, 11 июля, опубликовала рейтинг управляющих компаний Калуги по итогам работы в первые шесть месяцев 2019 года. До этого УК оценивали в феврале.

Список разделен на три части – по общей площади домов, которые находятся в управлении коммунальщиков.

При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за полугодие, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и т.п.

Как отмечают в ГЖИ, оценку «0» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности. А чем выше балл в таблице, тем больше наблюдается проблем.

Управляющие компании, которые обслуживают менее 100 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО «СпецРемСтрой» 17,1 ООО «Стройсистема» 41,4 ООО «Развитие Региона» 42 ООО «Калужский дом» 47,7 ООО УК «Развитие» 57,6

Управляющие компании, которые обслуживают от 100 до 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО «ГУЖФ» 0,9 МБУ СЖО (управляет с 01.06.2019) 0,9 ООО УК «Новый город» 2 ООО «УК-Монолит» 3 ООО «Мой Дом» 4 ООО «Лагуна» 5 ООО «ЖРЭУ №19» 5,7 ООО «ЖРЭУ №11» 8 ООО «УК «Правград» 8 ООО «ЭРСУ12» 9 ООО УК «ЖРСУ» 9 ООО «ЖРЭУ №21» 10 ООО «УК «Наш Тайфун» 10,45 ООО «ЖРЭУ №8» 10,45 ООО «УК «Ваш Уют» 14 ООО «ЖРЭУ №14» 15,3 ООО «УО «ЧЕРЕМУШКИ» 16,2 ООО «ПИК-Комфорт» 17 ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги» 20 ООО «УК «Забота плюс» 20,9 ООО «ЖРЭУ №17» 25,2 ООО «ЖРЭУ №4» 30,4

Управляющие компании, которые обслуживают более 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО «ЖРЭУ №16» 3,6 ООО УК «СТАНДАРТ» 7 ООО «ЖРЭУ №6» 7,6 ООО «ЖРЭУ» 10,45 ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» 11,7 ООО «Техно-Р» 14 ООО «УК МЖД г. Калуги» 18,05 ООО «УК ГУП Калуги» 19,95 МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги 34,2

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