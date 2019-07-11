Опубликован новый рейтинг управляющих компаний

Областная Госжилинспекция (ГЖИ) в четверг, 11 июля, опубликовала рейтинг управляющих компаний Калуги по итогам работы в первые шесть месяцев 2019 года. До этого УК оценивали в феврале.
Список разделен на три части – по общей площади домов, которые находятся в управлении коммунальщиков.
При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за полугодие, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и т.п.
Как отмечают в ГЖИ, оценку «0» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности. А чем выше балл в таблице, тем больше наблюдается проблем.
Управляющие компании, которые обслуживают менее 100 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО «СпецРемСтрой»
|
17,1
|
ООО «Стройсистема»
|
41,4
|
ООО «Развитие Региона»
|
42
|
ООО «Калужский дом»
|
47,7
|
ООО УК «Развитие»
|
57,6
Управляющие компании, которые обслуживают от 100 до 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО «ГУЖФ»
|
0,9
|
МБУ СЖО (управляет с 01.06.2019)
|
0,9
|
ООО УК «Новый город»
|
2
|
ООО «УК-Монолит»
|
3
|
ООО «Мой Дом»
|
4
|
ООО «Лагуна»
|
5
|
ООО «ЖРЭУ №19»
|
5,7
|
ООО «ЖРЭУ №11»
|
8
|
ООО «УК «Правград»
|
8
|
ООО «ЭРСУ12»
|
9
|
ООО УК «ЖРСУ»
|
9
|
ООО «ЖРЭУ №21»
|
10
|
ООО «УК «Наш Тайфун»
|
10,45
|
ООО «ЖРЭУ №8»
|
10,45
|
ООО «УК «Ваш Уют»
|
14
|
ООО «ЖРЭУ №14»
|
15,3
|
ООО «УО «ЧЕРЕМУШКИ»
|
16,2
|
ООО «ПИК-Комфорт»
|
17
|
ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги»
|
20
|
ООО «УК «Забота плюс»
|
20,9
|
ООО «ЖРЭУ №17»
|
25,2
|
ООО «ЖРЭУ №4»
|
30,4
Управляющие компании, которые обслуживают более 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО «ЖРЭУ №16»
|
3,6
|
ООО УК «СТАНДАРТ»
|
7
|
ООО «ЖРЭУ №6»
|
7,6
|
ООО «ЖРЭУ»
|
10,45
|
ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»
|
11,7
|
ООО «Техно-Р»
|
14
|
ООО «УК МЖД г. Калуги»
|
18,05
|
ООО «УК ГУП Калуги»
|
19,95
|
МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги
|
34,2
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