Фантастические фесты и где они обитают, или Калужские забавы на свежем воздухе

С 2000-х годов московские представители шоу-бизнеса начали завозить в нашу область новый и диковинный вид досуга с заморским названием open air. По-русски - фестивали под открытым небом.

Они различались разнообразием видов и идей. Вместе собирались байкеры, музыканты, художники, веганы, йоги, начали появляться семейные фестивали. Калужанам это явление понравилось, афиша пестрила яркими названиями и необычными форматами.

Поначалу в регионе проходили только музыкальные виды open air. Отличались они друг от друга только направлениями и стилями исполняемой на них музыки.

Затем начались эксперименты по скрещиванию совершенно разных сфер и областей. К примеру, на фестиваль йоги приглашали музыкантов, на музыкальные фестивали - архитекторов и т.п.

Постепенно из любительских open air фестивалей вырастали настоящие монстры, ставшие легендарными. К примеру, фестиваль «Пустые холмы», на который приезжали со всей страны и ближнего зарубежья десятки тысяч зрителей.

Однако после open air бума нулевых, в десятых годах наша область начала терять один фест за другим. Что явилось причиной «вымирания» этого вида досуга в нашем регионе?

Ниже мы расскажем о том, какие форматы фестивалей заходят в Калужскую область, как чувствуют себя в наших краях и почему некоторые из них исчезают.

Самый пугливый формат

Таких фестов в нашем регионе проводится огромное количество. На наш взгляд им прекрасно подходит обобщающее название «Русский авось». Как правило, информация о таких фестивалях выкладывается в закрытых группах соцсетей, где за неделю до часа Х раскрывается место проведения.

Такая секретность нужна потому, что любое массовое мероприятие должно быть согласовано с властями, а организаторы «пугливых» фестов предпочитают не связываться с бюрократами. По этой же причине втихую собираются и деньги за билеты.

Так как количество участников нелегальных, или, скажем так, камерных фестов как правило не превышает ста человек, его организаторам раз за разом удается проводить мероприятие, не попадая в поле зрения чиновников.

Фото с одного из фестивалей вида «Русский авось». Официальное название мероприятия организаторы просили не раскрывать.

Такие фестивали, можно сказать, ведут кочевой образ жизни, не закрепляясь на одном месте надолго. Проведение такого open air можно сравнить с поездкой в троллейбусе «зайцем». Если контролёры, в нашем случае - лесники, полиция и просто нелояльные местные жители или грибники - поймают, то придётся драпать на новое место.

Как следствие, если власти всё-таки прознают о месте проведения нелегального феста, за день-два до часа Х мероприятие срывается.

В силу своей сильной пугливости организаторы open air-ов типа «Русский авось» стараются не светиться в прессе и открытом информационном пространстве.

Оно и понятно, ведь зачастую администрации районов, сёл и прочих населённых пунктов российской глубинки в любом фестивале почему-то сразу видят «Золотую антилопу» (подробнее о них – позже) и, как следствие, пытаются поиметь с open air золотые горы.

Усугубляет ситуацию и то, что разрешительной документации, согласований и прочей макулатуры надо собрать столько, что у организаторов камерных фестов попросту опускаются руки, и они предпочитают уйти в тень.

Кстати, именно необходимость собрать море бумаг привела к тому, что абсолютно все фестивали Калужской области организовываются только для взрослых (или семей). Детских фестивалей (не путать с лагерями и семейными фестами) в силу нереальной бюрократической нагрузки попросту нет.

Чтобы организовать праздник для детей на свежем воздухе, надо собрать более 20 документов и справок в различных инстанциях, составить туристический маршрут с разметкой карты, расписать чиновникам мельчайшие детали, вплоть до количества костров, туалетов, палаток.

В заключение рассказа о камерных опен эйрах надо отметить, что именно из этого формата рождаются практически все легальные фесты. Это происходит с ростом популярности мероприятия, когда число участников начинает переваливать за 500 человек, и скрываться от бдящих ок различных властных инстанций становится попросту нереально.

«Золотые антилопы» и жадные султаны

Такие фестивали обитают на частных или муниципальных землях, территориях туристических баз.

И, несмотря на то, что организаторы платят баснословные деньги за аренду, в последнее время популяция этого вида фестивалей стремительно растёт. Они привлекают довольно состоятельных людей и позволяют организаторам неплохо заработать, а участникам отдохнуть с комфортом.

Домики, организованные точки питания, хорошие подъезды к местам проведения – неизменные атрибуты «Золотых антилоп». Этот формат open air самый спокойный, абсолютно легальный и самый дорогой. В силу последнего далеко не каждый житель нашей области может себе его позволить.

Цена входа на один день такого фестиваля начинается от 1 500 рублей и может достигать 5000 рублей, если развлекательная программа предусматривает выступления звёзд.

К «Золотым антилопам» можно смело отнести «Архстояние», а так же фестиваль «Поток», который пришёл в прошлом году в Юхновский район.

- Организаторы фестивалей согласовывают проведение мероприятия с тем или иным муниципальным образованием или частным собственником, на территории которого они собираются такое мероприятие проводить, - рассказала нам заместитель министра культуры и туризма Калужской области, начальник управления развития туризма Ирина АГЕЕВА. - После решения вопроса с местом проведения, идёт оповещение различных служб и органов. Как-то организаторы из Московской области решили провести своё мероприятие в Калужской, потому что у них одно из требований было, чтобы на фотографиях не мелькали крыши. А в Московской области почти всё застроено. Так что им подошла одна из калужских баз.

Одним словом, «Золотые антилопы» не нарушают никаких законов, ведут себя прилично, и, главное, платят деньги. Потому особенно любимы в нашем регионе.

Правда, иногда «Золотые антилопы» все-таки сбегают с благословенной Калужской земли.

К примеру, в 2015 году от нас в Тульскую область ушёл фестиваль «Дикая мята».

Организаторы объяснили причины этого очень тактично и вежливо, явно стараясь никого не обидеть, однако между строк отчетливо читалось, что главная причина смены места дислокации – жадность благословенных калужан.

Экономика опен эйра оказалась такова, что в нашем инвестиционно привлекательном регионе мероприятие попросту обанкротилось бы, а вот в Тульской области и расходы на его проведение оказались ниже в разы, и спонсоров нашлось побольше.

Однако радует то, что на смену «Дикой мяте» в Калужскую область пришли ещё несколько «Золотых антилоп».

Речь идёт о фестивалях «Рок над водой» и «Folk Summer Fest», которые в этом году будут проходить на одной из калужских баз отдыха.

Вымирающие динозавры

Этот формат опен эйров можно объединить под общим названием «Развернись-гуляй русская душа».

Этому виду фестов однозначно тесно на базах и частных владениях в силу поистине огромного числа участников. Естественно, речь идёт о таких монстрах, как «Мотомалоярославец», «Пустые холмы», «Бессонница», «День сисадмина» и прочих.



По полям прыгают с рёвом железные кони.

Диковинные архитектурные формы вырастают посреди поля.

В ручьях плескаются прекрасные русалки, а по ночам над туманом разносятся звуки диковинных инструментов.

На сцене выступают мегазвезды рока. Причём, не только русского.

За размах, бесплатный вход на мероприятия (или совсем небольшую плату) этот вид фестивалей снискал себе не просто любовь, а обожание у населения не только Калужской области, но и России вообще.

За тоже самое – размах и широту - фестивали данного вида очень не любят чиновники, которые неоднократно высказывались в том духе, что в Калужской области этим динозаврам не место. Как следствие, в последние годы всё больше динозавров мутируют в «Золотых антилоп».

К радости чиновников и бизнесменов, конечно же, и печали недостаточно состоятельных опенэйровцев.

Одна из претензий - много мусора. Хоть он после фестивалей в обязательном порядке вывозится организаторами, площадки приводятся в порядок, но такие фото провоцируют агрессию и недовольство со стороны местных жителей и чиновников.



А в Малоярославце, уж доподлинно неизвестно по заказу ли властей или доброте душевной, даже провели цельное исследование, результатом которого стал вывод о том, что фестиваль «Мотомалоярославец» шибко сильно убивает местную экологию.

Как следствие давления – судьба этого феста с 25-летней историей находится под большим вопросом. В прошлом году он не состоялся вообще, не будет его и в этом.

Почему так получилось, нам рассказал организатор «Мотомалоярославца» в эксклюзивном интервью ниже.

«Вставляли палки в колёса на каждом шагу»

В 2017 году фестиваль «Мотомалоярославец» отпраздновал своё 25-летие

Александр КИСЕЛЬ, генеральный продюсер Фестиваля «Мотомалоярославец»:

- Изначально фестиваль устраивал журнал «Мото», потом организатор несколько раз менялся и с 2009 года владельцем этого бренда и генеральным продюсером фестиваля стал я.

Четверть века для фестиваля, согласитесь, это серьёзный срок. За это время он приобрел популярность не только среди байкеров, но и среди любителей тяжелой и рок музыки. В лучшие годы, когда у нас не было никаких организационных проблем с местными властями, численность посетителей доходила до 20 000 человек в день. То есть это 60 000 человек за три дня, как традиционно ведут статистический подсчет на подобных мероприятиях. Мы держали эту планку на протяжении 2011-2013 годов.

Основная причина, по которой фестиваля не было в прошлом году и не будет в этом - полное отсутствие взаимопонимания с нынешним руководством города и нежелание идти нам навстречу. Я бы даже сказал, наоборот, натуральный саботаж.

До 2017 года нам удавалось находить общий язык и точки соприкосновения с властями. Мы оплачивали аренду (в виде спонсорской помощи) и все сопутствующие расходы, помогали Малоярославецкому району и городу Малоярославцу. И при этом в нашу работу никто не лез, мы проводили фестиваль, как сами считали нужным. А в 2017 году, когда мы как раз отмечали 25-летие фестиваля, адекватное сотрудничество закончилось.

Мы сделали реально крутое событие, подготовили программу, какая в Калужской области никогда и никем не проводилась: театр под открытым небом, мотофристайл, каскадеры, огромное количество музыкантов. Было два урагана, но мы с ними справились! Разве это не показывает уровень организации безопасности гостей на фестивале?

Но почему-то руководство города этого не оценило, зато сотрудниками УМВД был устроен фарс с конфискацией 250 литров пива (это всего 8 кег). Где вы видели музыкальный фестиваль без пива? На «Нашествии» и «Доброфесте» пиво есть, и никому оно не мешает.

Палки в колёса вставлялись буквально на каждом шагу. Водоканал вовремя не поставил нам воду, хотя у нас был действующий договор — мы столкнулись с форменным вымогательством и коррупцией, если называть вещи своими именами.

Главный врач города отказался от взаимодействия. Была еще история с укладкой асфальта, которой мы почему-то должны были заниматься за свой счёт. Причём, мы согласились и на это, но при условии, что город предоставит необходимую технику. В итоге никакой техники предоставлено не было, а нам вменили долг в 3 миллиона рублей.

Помимо обещанной техники, которую мы так и не увидели, пустыми словами оказалось и обещание выделять в поддержку фестиваля из городского бюджета сумму в размере 400 000 рублей ежегодно. Я могу назвать фамилию человека, который лично мне это обещал.

Такое отношение полностью отбило у меня желание дальше работать с этими людьми.

Ещё миллион мы, действительно, должны за аренду места проведения фестиваля в 2017 году. Не оплачена она потому, что нам было отказано в пролонгации договора, а это было одним из условий оплаты такой большой суммы. К тому же в тот момент на мэра Малоярославца Харламова завели уголовное дело, а перечислять деньги при таких обстоятельствах, на мой взгляд, весьма безрассудно.

Мы готовы погасить этот долг при условии пересмотра арендной ставки на будущее и изменении общего к нам отношения. Мы готовы остаться в Калужской области, но только на благоприятных для нас условиях. Если нам дадут зеленый свет, не будет мешать администрация, полиция и коммунальные службы.

Скоро должно состояться судебное заседание по взысканию с организаторов фестиваля озвученных выше 4 миллионов в пользу администрации города. Я готов подробно изложить свою точку зрения, перечислить еще раз, что фестиваль дал городу и району, какие и кем обещания были нам даны и не сдержаны. После суда посмотрим, на чьей стороне правда.

При неблагоприятных обстоятельствах вполне возможно, что наш фестиваль просто переедет в другое место. Губернатор одной из соседних областей хочет развивать событийный туризм, знает, что мы делаем крупные мероприятия и готов нам выделить 3 миллиона рублей на проведение нашего фестиваля — то есть не брать с нас аренду, а, наоборот, спонсировать. Сейчас мы рассматриваем этот вариант.

Отдельно отмечу, что проблем с местными жителями у нас никогда не было. Нас всегда поддерживали, потому что для многих это единственное крупное развлечение, помимо реконструкции сражения 1812 года. Нашему фестивалю люди действительно радовались.

При всем при этом есть несколько человек, которые всегда против, но из 30 000 жителей города это очень небольшой процент. Большинство с удовольствием посещали фестиваль, вход для них всегда был недорогим — 1000 рублей за все дни. Такое количество артистов, такую шоу-программу за эти деньги нигде не увидишь.

Напоследок хочу передать всем калужанам большой привет. Любим вас, уважаем. Любим наш фестиваль «Мотомалоярославец», хотим его восстановить, потому что это настоящее атмосферное мероприятие для всех. Получится это или нет — покажет время.

Всем мира и любви!

Холмы опустели

Одним из самых ярких и многочисленных фестивалей прошлого были уже не раз упоминаемые выше «Пустые Холмы».

Число гостей фестиваля на последних «Холмах» в 2011 году дошло до 70 000 человек.

Но после «Пустых холмов - 2011» фестиваль закрылся. Поговаривали, что его прикрыли после недовольства губернатора, однако организаторы этого нам не подтвердили.

- Фестиваль закрылся по нескольким причинам, - говорит нам один из организаторов «Пустых холмов» Мария ЦВЕТКОВА. - И в первую очередь из-за того, что стало сложно контролировать число посетителей (вход на ПХ был бесплатным, - прим. ред.) Проблем с властями не было, фестиваль всегда получал согласие местной администрации, УМВД обеспечивало охрану, дежурила «Скорая помощь». Запрета проводить ПХ так же не было. Кроме того, после 2011 года мы еще несколько лет проводили в Калужской области камерную версию «Пустых Холмов» - осенний фестиваль «Город Золотой», с числом посетителей до 3 000 человек. Местные жители иногда высказывали свое недовольство, поскольку проведение такого крупного мероприятия вблизи от их жилья было для них не самым желаемым событием. Однако открытых конфликтов не было. На полигоне после проведения фестиваля всегда производился сбор отходов, таким образом, урон природе был минимальным. К тому же местные жители при желании могли подработать на фестивале, например, в качестве таксистов, или продавцами товаров в магазинах, которые на момент проведения фестиваля пользовались большим спросом.

Здесь царила атмосфера полной свободы…

… настолько полной, что фотки с «Пустых холмов» вызывали и до сих пор вызывают волну недовольства у чиновников и моралистов.

- Уникальность ПХ в его атмосфере и многоликости калейдоскопа разных оттенков и цветов, - делится в Сети впечатлениями один из участников фестиваля Артём КАЗАКОВЦЕВ. - Лично для меня ПХ это «крутой поворот», после которого я уже не смог жить как прежде. Я ещё не видел ни на одном фестивале столько отзывчивости, доброты, дружелюбия, творчества, хорошей музыки и даже танцев. И всё это вместе. Если сравнивать с Царь Царей то «Пустые холмы» это Фестиваль Фестивалей.

Просыпаемся и машем

Ещё один представитель вымирающего вида фестивалей - «Бессонница».

Фестиваль зародился на всё тех же «Пустых холмах», куда группа московских аниматоров и любителей мультфильмов привозила площадку для просмотра кино и мультиков. После того, как «Пустые Холмы» канули в Лету, «Бессонница» заняла их место. Численность фестиваля приближается к 10 000 человек.

Организаторы и участники всю ночь до рассвета сидят на свежем воздухе и смотрят мультики на огромных экранах.

Кроме этого на фестивале учат делать фильмы и организовывают досуг для детей.

Место обитания фестиваля наполняется причудливыми формами и скульптурами.

- «Бессонницу» любят не только ее гости, но администрации всех уровней, - пишут организаторы в ответ на наш запрос в группу фестиваля в ВК. - Это международное культурное мероприятие федерального значения с безупречной репутацией, привлекающее в регион туристов и поддерживающее местных предпринимателей. Конечно, как и в любых отношениях, не обходится без шероховатостей, но мы стараемся их сглаживать по мере сил и возможностей. То же самое относится и к местным жителям. За все годы проведения фестиваля у нас не было никаких конфликтов с жителями близлежащих населенных пунктов. Зато в прошлом году у нас произошел курьезный случай, когда один местный бизнесмен, обидевшись на то, что «Бессонница» не стала выполнять его непомерные требования, вывалил кучу навоза на дорогу, ведущую к фестивалю.

В этот же день мы эту кучу оформили как объект искусства, все как полагается — с табличкой, названием и именем автора.

В заключение

Как мы видим, фестивальная жизнь Калуги и области очень разнообразна. Правда, непонимание со стороны властей, спонсоров и частных предпринимателей зачастую лишает наш регион ярких, брендовых событий.

Очень часто участников фестивалей расстраивает, что когда-то бесплатные опен эйры начинают брать деньги за вход. В защиту организаторов можно сказать, что это происходит, когда ввод платы становится единственным способом выжить в Калужской области.

Хуже все-таки, когда происходит намеренное выдавливание, выживание фестивалей с традиционных мест обитания, как это происходит с «Мотомалоярославцем». Увы, но при таком подходе в нашем регионе подобные мастодонты неизбежно вымрут окончательно.

Станет ли Калужская область от этого привлекательнее для туристов?

Этим риторическим вопросом мы, пожалуй, и завершим наш обзор. Но если вам есть что добавить к нему, милости просим сделать это в комментариях.

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