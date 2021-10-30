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В Калужской области нерабочий период начался 30 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2021 08:05 2 425
В Калужской области нерабочий период начался 30 октября

В субботу, 30 октября, в Калужской области, как и во многих других регионах России, начал действовать период нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября включительно. Такую меру президент Владимир Путин ввел для снижения заболеваемости COVID-19. Что нас ждет в ближайшие девять дней, и кто все же будет работать? Собрали в одной статье всю важную информацию.

Отдыхаем или работаем? В указе главы государства сказано, что каждый работодатель сам решает, выводить ли своих сотрудников на работу в период с 30 октября по 7 ноября. Поэтому сотрудников должны были ознакомить с внутренним приказом на этот счет. Большинство компаний в Калужской области будет работать с 1 по 3 ноября. А с 4 по 7 – выходные дни в связи с празднованием Дня народного единства.

Больницы и поликлиники. Учреждения здравоохранения продолжат свою работу по обычному графику. Об этом говорится в распоряжении губернатора от 27 октября. Будут работать также и пункты вакцинации от ковида., их список здесь.

Школы и детские сады. Во всех школах Калужской области объявлены каникулы. В региональном министерстве образования и науки заявили, что с 8 ноября учеба возобновится в очном формате. В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы. Правда, возьмут в них лишь тех детей, родители которых предоставят справки с работы о том, что они трудятся в нерабочий период.

Вузы и колледжи. По решению регионального министерства образования и науки, занятия в колледжах приостановлены до 8 ноября. В КГУ им. Циолковского предстоящие девять дней объявлены периодом самостоятельной учебы, здания будут закрыты. Также по домам отправили и студентов КФ МГТУ им. Баумана.

Торговые центры и магазины. Как было сказано выше, никаких запретов для работы у торговцев нет. Поэтому все торговые центры будут открыты. Единственное ограничение в этой сфере – посещать ТЦ в Калужской области до 15 ноября запрещено несовершеннолетним без сопровождения родителей. Также детям нельзя одним ходить в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, детские развлекательные центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

Кафе и рестораны. До 1 декабря заведения общественного питания в нашем регионе не могут работать с 23:00 до 06:00. Ночью – только доставка. В остальное время ограничений нет.

Концерты и спектакли. Их проведение в Калужской области разрешено, но с соблюдением требований Роспотребнадзора – маски, измерение температуры, социальная дистанция. Впрочем, некоторые концерты уже начали отменять сами организаторы. А вот драмтеатр наоборот готовит премьеру спектакля «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил».

Обязательная вакцинация. С 18 октября в Калужской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников. По оценке губернатора, эта мера коснется около 300 тысяч человек. С 16 ноября работодатели грозятся отстранять тех, кто не сделает прививку. В последние дни в пунктах вакцинации выстраиваются очереди, а препарат «Спутник Лайт» и вовсе закончился.

Самоизоляция. Неработающие жители старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые не были вакцинированы и не болели ковидом в последние шесть месяцев, с 25 октября должны оставаться дома. Им можно выходить в ближайший магазин, обращаться к врачу, ехать на своем автомобиле или такси на дачу, выносить мусор и гулять с животными.

QR-коды. С 15 декабря в Калужской области в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны пустят только по QR-коду о вакцинации либо перенесенной в последние шесть месяцев болезни. На данный момент такая мера действует лишь в музее истории космонавтики, так как это федеральное учреждение и подчиняется приказам министерства культуры.

Маски. Масочный режим в Калужской области продлен как минимум до 31 декабря. Использовать средства защиты по назначению необходимо во всех людных местах. На улице маски носить не обязательно.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2021 08:05 2 425
Тэги: общество коронавирус здравоохранение вакцинация
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