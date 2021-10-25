В Калужской области не планируется вводить дистанционное обучение после 7 ноября

В Калужской области все школы закроются на каникулы с 30 октября по 7 ноября. А после этого нерабочего периода учеба возобновиться в очном формате. Дистанционное обучение вводить не планируется, сообщили нам в министерстве образования и науки.

- Таких планов нет, после нерабочей недели ожидается возобновление занятий в обычном режиме, - подчеркнули в министерстве.

Ранее к нам обратились родители учеников одной из школ. Там классный руководитель предупредил их, что нужно иметь дома технику для возможного перехода на дистант. Мол, конкретных планов пока нет, но все возможно.

Напомним, в нерабочую неделю в Калужской области с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы в детских садах. Все остальные образовательные учреждения закроют.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!