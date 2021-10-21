В Калужской области в детских садах организуют дежурные группы с 1 по 3 ноября

В детских садах Калужской области с 1 по 3 ноября будут организованы дежурные группы. Школы, колледжи и организации дополнительного образования в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября работать не будут. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в министерстве образования и науки региона.

- Детские сады будут в работе в режиме дежурных групп, - подчеркнули в министерстве. - Обращаем внимание родителей, что дежурные группы будут принимать только детей тех родителей, которые вынуждены работать в период нерабочих дней. Просим отнестись к этому с пониманием и заранее предупредить администрацию дошкольной организации о том, что 1, 2 и 3 ноября для вас – рабочие дни.

Напомним, период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом работодатели сами будут определять, сколько сотрудников привлечь к труду в эти дни.

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