Опубликован текст указа Путина о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Как мы уже рассказывали, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Вечером в среду, 20 октября, текст президентского указа №595 был опубликован на сайте Кремля.

Согласно этому документу, в нерабочие дни за работниками сохранится зарплата.

В то же время для многих калужан нерабочий период может оказаться очень даже рабочим. В указе Путина есть пункт №5, который позволяет руководителям учреждений и организаций самим определять численность сотрудников, которых привлекут к работе с 30 октября по 7 ноября.

Губернаторам президент поручил определить график работы учреждений культуры и здравоохранения. Постановления правительства Калужской области, в котором это будет прописано, стоит ожидать в ближайшие дни.

Напомним, для поддержки бизнеса, который потеряет деньги в нерабочий период, федеральное правительство предусмотрело помощь в виде грантов и льготных кредитов.

Публикуем полный текст указа Путина.

Указ №595 от 20.10.2021 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.»



В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю:



1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.



2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы.



3. Правительству Российской Федерации определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.



4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.



5. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций.



6. Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.



7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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