Путин согласился объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

В России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Предложение правительства на этот счет в среду, 20 октября, поддержал президент России Владимир ПУТИН. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с COVID-19.

- Безусловно, поддерживаю ваше предложение о периоде нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября, - сказал глава государства.

- Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения инфекции в некоторых регионах значительно выросли. При этом уровень вакцинации граждан остается невысоким, - заявил Путин.

По его словам, нужно расширить объем тестирования.

- Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если у вас дел невпроворот, - попросил президент.

Он призвал всех привиться от коронавируса:

- У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти этот период - переболеть или вакцинироваться.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян на период нерабочих дней не ездить в другие регионы.

В тех регионах, где ситуация наиболее сложная, в правительстве предложили ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Решение будут принимать местные власти.

После периода нерабочих дней регионам поручено распространить практику допуска на различные объекты с помощью QR-кодов, которые получают привитые жители.

Работников старше 60 лет, которые не привились, рекомендовано перевести на удаленку.

На поддержку системы ОМС правительство выделит 56 миллиардов рублей. Для регионов закупят дорогостоящие лекарства и кислород.

Для пострадавших отраслей бизнеса вице-премьер Андрей Белоусов предложил осуществить выплату грантов в один МРОТ на одного занятого. Охват составит около двух миллионов человек. Это покроет половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Речь, в частности, идет о предприятиях из отраслей спорта, гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, досуга и других.

Вторая мера – возобновление программы кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль 2021 года. Один МРОТ на одного занятого, умноженное на 12 месяцев. Шесть месяцев платежи по кредиту осуществлять не нужно. После этого в течение 12 месяцев нужно будет погашать кредит по ставке 3% годовых.

Владимир Путин на совещании 20 октября.

Ввести нерабочий период из-за роста заболеваемости коронавирусом Голикова предложила 19 октября.

В Калужской области ввели обязательную вакцинацию, которая должна пройти до 15 ноября. Заводы уже начали предупреждать работников об отстранении при отсутствии прививки.

Ранее мы рассказывали, кому из калужан нельзя делать прививку от COVID-19.

В Калуге ситуация с заболеваемостью ковидом остается тяжелой. Главный врач инфекционной больницы Елена Алешина сообщила, что приходится увеличивать количество мест в реанимации.

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