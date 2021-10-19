В России введут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом

В России вновь собираются ввести нерабочие дни. Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, предложила сделать нерабочим период с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь решение за президентом Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, работодателям также нужно перевести непривитых жителей старше 60 лет на удаленку на месяц и предоставить работникам два выходных на вакцинацию.

Отметим, что дни с 4 по 7 ноября и до этого были выходными из-за празднования Дня народного единства.

Ранее период нерабочих дней в России вводился с 1 по 10 мая.

В Калужской области 18 октября ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий. При этом новые ограничения губернатор вводить не стал.

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