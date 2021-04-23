В пятницу, 23 апреля, глава государства Владимир ПУТИН встречался с главой Роспотребнадзора Анной ПОПОВОЙ. В ходе этой встречи Президенту РФ предложили сделать выходными днями период между майскими праздниками.

- Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными, — цитирует Попову РИА «Новости».

- Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу, — сказал на это Владимир Владимирович.

Обосновывая свое решение, он также отметил, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.

Таким образом этот вопрос из разряда обсуждения инициативы на будущее, коим он был в последние дни, перешел в плоскость объективной реальности.

Получается, уже в этом году мы будем отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет? Отличное решение! Я против, и так слишком много отдыхаем. Не надо было этого делать, поломали весь рабочий график! Мне все равно, я и так не работаю Мне все равно работать придется Другое. Напишу в комментариях к новости Голосование заканчивается 10/05/2021