Опубликован текст указа Путина о нерабочих днях с 4 по 7 мая

Как мы уже рассказывали, в России дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, чтобы снизить распространение коронавируса. Днем в пятницу, 23 апреля, об этом объявили на совещании у президента Владимира Путина. А вечером на сайте Кремля опубликован полный текст указа главы государства.

Согласно этому документу, дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая и ранее были выходными.

При этом за работниками должна сохраниться заработная плата. Так же, как это было год назад при введении нерабочих дней.

Кроме того, в указе президента говорится, что органы власти и организации сами могут определить, сколько сотрудников будет работать в период с 4 по 7 мая.

Полный текст указа президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» от 23 апреля 2021 года:



В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:



1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.



2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.



3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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