Калужский музей космонавтики начнет пропускать посетителей по QR-кодам с 30 октября

В субботу, 30 октября, в Калуге начнут действовать новые правила посещения музея космонавтики. Попасть туда смогут лишь вакцинированные от коронавируса, переболевшие ковидом в последние шесть месяцев либо люди с медотводом и отрицательным ПЦР-тестом.

- При посещении музея необходимо предъявить QR-код подтверждения полного курса вакцинации или перенесенного заболевания или заверенную лечащим врачом справку о наличии медицинского отвода от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного за сутки до посещения музея, - говорится в сообщении на официальном сайте музея. - Посетители обязаны находиться в музее в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, с 15 декабря в Калужской области в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны пустят только по QR-коду.

В музее космонавтики такая норма введена с 30 октября по требованию министерства культуры России. Калужский музей находится в федеральном подчинении.

Ранее мы сообщали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Калуге начали отменять концерты и массовые мероприятия.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!