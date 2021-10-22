Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Статьи

Опубликовано постановление правительства о введении новых ограничений в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2021 09:17 3 1237
Опубликовано постановление правительства о введении новых ограничений в Калужской области

Утром в пятницу, 22 октября, опубликовано постановление правительства Калужской области №714 о введении новых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Этим документом до 31 декабря продлен режим повышенной готовности, а вместе с ним и масочный режим.

Самоизоляция для неработающих жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые не были вакцинированы и не болели ковидом в последние шесть месяцев, вводится с 25 октября. Им можно выходить в ближайший магазин, обращаться к врачу, ехать на своем автомобиле или такси на дачу, выносить мусор и гулять с животными.

С 15 декабря вход в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры, бассейны в Калужской области будет возможен только при предъявлении одного из документов:

  • действующего QR-кода или сертификата о вакцинации COVID-19,
  • действующего QR-кода о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев,
  • справки, подтверждающей вакцинацию или перенесенную болезнь в последние шесть месяцев,
  • отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный за последние 72 часа.

- Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев, - говорится в документе.

До 15 ноября калужанам младше 18 лет запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, детских развлекательных центров, театрах, филармониях, концертных залах, кинотеатрах.

До 15 декабря органам исполнительной власти Калужской области и органам местного самоуправления поручено приостановить проведение массовых публичных мероприятий.

С 22 октября по 1 декабря 2021 года в ночное время, с 00:00 до 06:00, запрещено работать ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, кальянным, закусочным, объектам нестационарной торговли. Исключение составляет лишь работа на доставку.

Также с 22 октября по 1 декабря запрещено проводить с 00:00 до 06:00 зрелищно-развлекательные мероприятия в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах (на дискотеках), караоке, боулинг-клубах, кальянных.

Постановление правительства Калужской области №714 от 22.10.2021:

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2021 09:17 3 1237
Тэги: общество коронавирус вакцинация здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Производство металлоконструкций в Калуге
Музыка всегда рядом: выбираем портативную колонку
Ритуальные услуги в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru