Опубликовано постановление правительства о введении новых ограничений в Калужской области

Утром в пятницу, 22 октября, опубликовано постановление правительства Калужской области №714 о введении новых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Этим документом до 31 декабря продлен режим повышенной готовности, а вместе с ним и масочный режим.

Самоизоляция для неработающих жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые не были вакцинированы и не болели ковидом в последние шесть месяцев, вводится с 25 октября. Им можно выходить в ближайший магазин, обращаться к врачу, ехать на своем автомобиле или такси на дачу, выносить мусор и гулять с животными.

С 15 декабря вход в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры, бассейны в Калужской области будет возможен только при предъявлении одного из документов:

действующего QR-кода или сертификата о вакцинации COVID-19,

действующего QR-кода о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев,

справки, подтверждающей вакцинацию или перенесенную болезнь в последние шесть месяцев,

отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный за последние 72 часа.

- Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев, - говорится в документе.

До 15 ноября калужанам младше 18 лет запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, детских развлекательных центров, театрах, филармониях, концертных залах, кинотеатрах.

До 15 декабря органам исполнительной власти Калужской области и органам местного самоуправления поручено приостановить проведение массовых публичных мероприятий.

С 22 октября по 1 декабря 2021 года в ночное время, с 00:00 до 06:00, запрещено работать ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, кальянным, закусочным, объектам нестационарной торговли. Исключение составляет лишь работа на доставку.

Также с 22 октября по 1 декабря запрещено проводить с 00:00 до 06:00 зрелищно-развлекательные мероприятия в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах (на дискотеках), караоке, боулинг-клубах, кальянных.

Постановление правительства Калужской области №714 от 22.10.2021:

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