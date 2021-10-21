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В Калужской области введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2021 20:39 18 3601

В Калужской области с 22 октября вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом вечером в четверг в своем видеообращении к жителям региона заявил губернатор Владислав ШАПША.

В частности, с 22 октября возвращается самоизоляция для калужан старше 60 лет, которые не работают, не привиты или не болели ковидом в последние шесть месяцев. Вводятся ограничения для проведения массовых мероприятий.

С 22 октября по 15 ноября вводится запрет на посещение несовершеннолетними торговых, развлекательных центров и общепита без родителей.

- Наиболее уязвимыми в нынешних условиях оказались люди пожилого возраста. Те, кто старше 60 лет. Среди них заболевших в Калужской области больше, чем в среднем по России. И, к сожалению, привитых среди них меньше, чем в среднем по стране. И поэтому мое первое обращение к ним. Поверьте, прививка - это единственное средство, которое позволит быть застрахованным в этой непростой ситуации. Перестаньте верить небылицам, слухам. Я прошу вас, идите и привейтесь, сохраните свою жизнь. С завтрашнего дня всем неработающим, непривитым и непереболевшим в последние шесть месяцев людям старше 60 лет будет необходимо уйти на самоизоляцию. нам, как и раньше, понадобится помощь волонтеров, чтобы обеспечить этих людей продуктами питания, лекарствами. И мы это обязательно сделаем.

Комментируя ограничения на массовые мероприятия, Шапша сказал следующее:

- Также мы приостанавливаем проведение массовых публичных мероприятий. Посещение театров, концертов, спортивных мероприятий будет возможно только с соблюдением всех противоэпидемических мер и с наполняемостью залов не более 50%. 

Вводится запрет на работу предприятий общественного питания и увеселительных заведений в ночное время - с 00:00 до 6:00.

С 15 декабря посещение всех культурных, спортивных объектов, предприятий общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенной недавно болезни.

- Мы даем все время, чтобы привиться, - пояснил Шапша ситуацию с QR-кодами.

В нерабочий период с 30 октября по 7 ноября в Калужской области будут работать системообразующие предприятия, органы власти, медицинские учреждения, пункты вакцинации. МФЦ будут закрыты.

- Друзья, нам нерабочая неделя нужна для того, чтобы прервать цепочку заболеваний и выйти из этой волны коронавирусной эпидемии, - заявил Шапша. - Я прошу вас не посещать больших компаний, не собираться. И как можно больше времени провести дома вместе с семьей. Я желаю вам всем здоровья. Берегите себя. И, конечно, прививайтесь.

Ранее в Калужской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2021 20:39 18 3601
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение вакцинация владислав шапша
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