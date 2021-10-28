В Калуге начали отменять концерты и массовые мероприятия из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Калуге начали отменять концерты и массовые мероприятия.

В «Арене КТЗ» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отменен «StandUp», который должен был состояться 4 ноября.

Не выступит на этой площадке 29 октября и группа «ДиДюЛя». Концерт перенесен на 14 апреля 2022 года.

В филармонии 31 октября не состоится выступление иллюзионистов братьев Сафроновых. Шоу перенесли на 13 марта будущего года.

Калужский музея изобразительных искусств будет работать с 30 октября по 7 ноября, но там отменили все массовые мероприятия и экскурсии.

- Посетить музей вы можете в индивидуальном порядке с соблюдением всех санитарных норм: социальная дистанция, маски, перчатки.

Не будет работать с 30 октября по 7 ноября Инновационный культурный центр. Здание откроют лишь на время проведения спектаклей 30 октября, 2, 3 и 7 ноября.

- Вход на территорию ИКЦ осуществляется только по билетам и не раньше, чем за 1 час до начала мероприятия. Просим вас неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - говорится в сообщении администрации.

Музей истории космонавтики продолжит работу, но уже с 30 октября туда можно будет попасть только по QR-коду.

- При посещении музея необходимо предъявить QR-код подтверждения полного курса вакцинации или перенесенного заболевания или заверенную лечащим врачом справку о наличии медицинского отвода от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного за сутки до посещения музея, - пояснили в музее. - Посетители обязаны находиться в музее в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Кинотеатры, драматический театр, ТЮЗ и Дом музыки о каких-либо изменениях графика своей работы пока не сообщали.

Напомним, в Калужской области нет полного запрета на проведение массовых мероприятий. Однако с 15 декабря в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны пустят только по QR-коду.

А до 15 ноября калужанам младше 18 лет запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, детских развлекательных центров, театрах, филармониях, концертных залах, кинотеатрах.

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