В Калужской области установлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 839, сообщили в четверг, 28 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 177 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекорд фиксировался в конце декабря 2020 года. Общее количество заболевших выросло до 52 415.

За последние сутки в нашем регионе 178 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 50 061 калужанин.

На лечении с ковидом остаются 1515 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлено за сутки 40 096 случаев коронавируса. За весь период - 8 392 697. Выписаны за сутки – 29 318, за весь период – 7 272 053. За последние сутки в стране от ковида умерли 1159 человек, за все время – 235 057.

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