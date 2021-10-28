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Калужане выстроились в огромные очереди на вакцинацию от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: ВК.
Опубликовано: 28.10.2021 09:48 30 1871
Калужане выстроились в огромные очереди на вакцинацию от коронавируса

В среду, 27 октября, жители Калуги начали жаловаться в соцсетях на огромные очереди на вакцинацию от коронавируса в прививочных пунктах.

Люди толпятся как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах в торговых центрах. В «ВКонтакте» опубликовали фото очереди в магазине на улице Московской.

Наша читательница сообщила также, что вечером 27 октября в гипермаркете на Правом берегу в очереди на прививку стояло около 80 человек.

- Удалось вакцинироваться, только благодаря тому, что в начале очереди была моя знакомая, она пропустила перед собой, - рассказала нам калужанка.

Напомним, с 18 октября в Калужской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий работников. На предприятиях после этого начали предупреждать сотрудников об отстранении либо переводе на удаленку непривитых с 16 ноября.

За последнюю неделю количество желающих привиться выросло в десятки раз.

С 15 декабря калужан, которые не привьются, перестанут пускать в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны. Исключение сделают для тех, кто переболел ковидом в последние шесть месяцев или имеет медотвод от прививки.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Калуге.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ВК.
Опубликовано: 28.10.2021 09:48 30 1871
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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