В Калужской области за день 7551 человек привился от коронавируса

В Калужской области во вторник, 26 октября, вакцинацию от коронавируса прошел 7751 человек. Об этом сообщил в среду заместитель министра внутренний политики и массовых коммуникаций Илья ЗЕНОВ.

- Рост идет практически по всем муниципалитетам, - подчеркнул Зенов.

По его словам, в одном из районов количество желающих привиться выросло в 20 раз.

В среднем по области число посетителей прививочных пунктов выросло в 10 раз.

- Прививочные пункты работают по записи. Формируется лист ожидания, чтобы не создавать больших и создающих ненужную тревожность очередей, - пояснил Зенов.

Напомним, в Калужской области с 18 октября введена обязательная вакцинация.

С 15 декабря калужан, которые не привьются, перестанут пускать в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны. Исключение сделают для тех, кто переболел ковидом в последние шесть месяцев или имеет медотвод от прививки.

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