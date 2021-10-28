В Калужской области ввели два оплачиваемых дня отдыха для прошедших вакцинацию от COVID-19

В среду, 27 октября, губернатор Калужской области подписал постановление правительства №724, которым вводятся изменения в коронавирусные ограничения.

Если ранее кафе, ресторанам, барам, кальянным нельзя было работать до 1 декабря с 00:00 до 06:00, то теперь их обязали закрываться в 23:00.

Для стимулирования вакцинации от COVID-19 сотрудникам всех калужских организаций, сделавшим прививку, должны предоставлять два оплачиваемых дня отдыха.

Также работников старше 60 лет, которые не привились и не болели ковидом в последние шесть месяцев, должны перевести на четыре недели на удаленку для прохождения вакцинации и формирования иммунитета.

МЧС, МВД и Росгвардии рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, а также режима работы заведений общественного питания.

Постановление правительства Калужской области №724 от 27.10.2021:

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