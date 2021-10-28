В Калужской области работодатели сами решат, давать ли два дня отдыха привитым от COVID-19

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому привитым от COVID-19 должны предоставить два оплачиваемых дня отдыха. Разъяснения по этому вопросу 28 октября дали в министерстве труда и социальных отношений.

- В соответствии с региональным законодательством работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, рекомендовано создавать условия для прохождения работниками вакцинации против COVID-19, а также обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации, в том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительных двух дней отдыха с сохранением заработной платы, - заявили в Минтруда.

Также в министерстве отметили, что работодателям рекомендовано самостоятельно определить порядок представления таких дней отдыха, предусмотрев это в нормативном акте организации.

Тем временем

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