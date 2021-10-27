В Калужской области медики и работники культуры выйдут на работу с 30 октября по 7 ноября
В среду, 27 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал распоряжение №134-р, которым устанавливается, кто в нашем регионе будет работать в период с 30 октября по 7 ноября.
Согласно этому документу, в штатном режиме в нерабочий период будут трудиться сотрудники:
- Организаций здравоохранения,
- Концертных залов,
- Театров,
- Библиотек,
- Музеев.
Руководство всех остальных организаций Калужской области самостоятельно может определять, кто из сотрудников будет работать в период с 30 октября по 7 ноября. Это касается и торговых центров.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Однако в Калуге жесткие меры вводиться не будут.
Распоряжение губернатора Калужской области №134-р от 27.10.2021:
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!