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В Калужской области медики и работники культуры выйдут на работу с 30 октября по 7 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.10.2021 15:45 3 1087
В Калужской области медики и работники культуры выйдут на работу с 30 октября по 7 ноября

В среду, 27 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал распоряжение №134-р, которым устанавливается, кто в нашем регионе будет работать в период с 30 октября по 7 ноября.

Согласно этому документу, в штатном режиме в нерабочий период будут трудиться сотрудники:

  • Организаций здравоохранения,
  • Концертных залов,
  • Театров,
  • Библиотек,
  • Музеев.

Руководство всех остальных организаций Калужской области самостоятельно может определять, кто из сотрудников будет работать в период с 30 октября по 7 ноября. Это касается и торговых центров.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Однако в Калуге жесткие меры вводиться не будут.

Распоряжение губернатора Калужской области №134-р от 27.10.2021:

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.10.2021 15:45 3 1087
Тэги: общество коронавирус
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