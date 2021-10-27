Нерабочая неделя: в чем разница ограничений в Калуге и Москве

На прошлой неделе на фоне роста заболеваемости от COVID-19 президент Владимир ПУТИН объявил в России нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября.

После этого каждый регион должен был определиться с тем, как именно люди будут не работать в каждом из них, а также с ограничениями.

В пятницу, 22 октября, правительство Калужской области опубликовало свое постановление.

Но, как выяснилось, многие калужане его не читали, зато смотрели новости по телевизору, где по большей части рассказывалось об ограничениях в столице.

И началась форменная путаница.

- Ребята, умоляю разъясните разницу между локдауном в Москве и у нас, - обратилась к нам с просьбой наша постоянная читательница, которая внимательно следит за новостями kp40.ru, а значит всегда в курсе самой актуальной и правдивой информации. - Меня просто штурмуют везде вопросом о том, что у нас всё закрывают, когда им закупать гречку, и очень сложно объяснить, что НАС не закрыли!

Выполняя эту просьбу, мы сравнили калужские ограничения и московские.

Локдауны разной степени тяжести

Если сравнивать Калугу и Москву, то у нас ситуация с ограничениями более благоприятная, чем в столице.

Ни о каком закрытии зрелищных, спортивных и иных развлекательных учреждений в Калуге речи не идет. Мы разве что должны продолжать сохранять масочный режим в общественных местах.

А вот в Москве закроются все культурные места. Только для театров и музеев сделано исключение.

И только с 15 декабря вход в общественные места в Калужской области будет возможен при предъявлении действующего QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до визита.

До тех пор можно посещать общественные места Калуги как обычно.

Общепит в ночное время как в Калуге, так и в Москве, работать не будет.

Домашний режим

Так совпало, что и в Калуге, и в Москве с 25 октября непривитые старше 60 лет должны соблюдать домашний режим.

Это касается и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Все они могут воспользоваться помощью социальных работников, которые будут закупать для них лекарства и продукты.

Данные меры не коснутся тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошел вакцинацию.

Удаленка

Также с 25 октября по 25 февраля московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших, а также на работников медицинских организаций, работников сферы услуг, торговли, общепита.

А также на сотрудников предприятий оборонки и некоторых других стратегических отраслей.

Рекомендуется в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и не болевших сотрудников предпенсионного возраста. А также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Лица, находящиеся в командировке или в отпуске, также могут быть включены в 30% работников, переводимых на дистанционный режим.

Кроме того, московскому руководству каждую неделю нужно отчитываться о сотрудниках, работающих удаленно, в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Ковид не пройдет

В Москве локдаун объявлен с 28 октября по 7 ноября. Самые жесткие ограничения коснулись столицы.

Пункты общественного питания не смогут принимать посетителей. Закроются торговые объекты за исключением аптек и магазинов. Не откроют двери салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, детские игровые центры и комнаты.

Театры и музеи смогут продолжать работу, но только при 50-процентной заполняемости. Кроме того, посещать их можно будет только при наличии QR-кодов и использования средств индивидуальной защиты, а также при соблюдении правил рассадки.

На этот период в Москве и в Калуге вводятся каникулы для детских садов и школ. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. При этом для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах организуют работу дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения Москвы с 28 октября смогут проводить занятия только в дистанционном формате.

А калужские вузы с 30 октября по 7 ноября отправятся на каникулы.

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