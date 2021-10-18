Главные новости в Калужской области 18 октября: обязательная вакцинация и отставка в ЖКХ

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 18 октября.

Губернатор Владислав Шапша вернулся из отпуска и сразу объявил о введении обязательной вакцинации для некоторых калужан. Позже Роспотребнадзор опубликовал полный перечень тех, кому нужно сделать прививку. Судя по этому списку, постановление затронет сотни тысяч человек. При этом никаких новых ограничений в регионе пока не вводится.

В калужском ЖКХ сменился начальник. Об отставке Александра Хавкина сообщил в социальных сетях городской голова Дмитрий Денисов. Причины он называть не стал.

Из-за роста заболеваемости три школы в Калужской области полностью переведены на дистанционное обучение.

Названо имя лучшего студента года в Калужской области. В финал вышел 21 человек, а выиграла девушка из Обнинска.

Как живется в эпоху коронавируса иностранным студентам в Калужской области и почему они ездят прививаться в Москву. Наша статья.

В Сухиничах уже двое суток ищут пропавшего в лесу мужчину. Автомобилистов попросили проверить регистраторы, если они 17 октября проезжали по дороге между Сухиничами и Середейским.

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