Студентом года в Калужской области стала Елизавета Смирнова из Обнинска

В понедельник, 18 октября, правительство Калужской области сообщило об итогах конкурса «Студент года».

Победителем стала Елизавета Смирнова (на фото) – студентка обнинского ИАТЭ.

Она является руководителем судебно-медицинского кружка, старостой медфакультета, многократным призером вокальных конкурсов и спортивных соревнований.

Елизавета получила премию в 100 тысяч рублей.

Лучшими в пяти номинациях из восьми стали студенты КГУ им. К.Э. Циолковского: Сергей Шивцов - «Творческая личность», Алина Бунакова - «Доброволец года», Мохинур Абдузойирова - «Спортсмен года», Валерия Короленко - «Староста года», «Иностранный студент года» - Аль-Шадади Искандер Абдулракеб Абдо Мохаммед.

Никита Сысенко и Татьяна Корнеева из КФ МГТУ имени Баумана стали лучшими в номинациях «Интеллект года» и «Общественник года».

Лауреатам вручили по 50 тысяч рублей.

Всего за звания боролся 21 финалист из шести вузов региона.

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