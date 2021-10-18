Почему иностранные студенты из Калуги и Обнинска прививаются в Москве

О том, что в Калуге и области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции всем известно. Каждый калужанин может записаться на прививку через сайт Госуслуги, в любом удобном вакцинальном пункте или по телефону *040.

А как же обстоит дело с иностранцами? Ведь в Калуге и области обучается большое количество людей из других стран.

Как они справлялись в самом начале пандемии? Что их ждет в вузах региона в этом учебном году, сталкиваются ли они с трудностями во время вакцинации? Как ковидные ограничения повлияли на их жизнь?

Начали с самого животрепещущего вопроса – вакцинации. О том, как она проходит, мы спросили напрямую у самих студентов.





Летиция Ишимве.

- Большинство африканских студентов еще не сделали прививки, - говорит нам студентка обнинского института атомной энергетики Летиция ИШИМВЕ. - Для того, чтобы пройти вакцинацию, люди ездят в Московское головное отделение МИФИ, потому что в Обнинске для иностранцев нет такой возможности. Так же в институте установлены врата для измерения температуры тела, в случае выявления более 37 ℃, студента не пускают и отправляют в медицинский пункт, прикрепленный к общежитию.

Винод Гоуд.

- Большинство индийских студентов вакцинированы, - рассказывает студент того же вуза Винод ГОУД. - Для этого мы все ездили в Москву, где нам была обеспечена бесплатная двухкомпонентная вакцинация «Спутник V». И уже в тот же день, после первой прививки мы получили QR код. Все новые абитуриенты, которые приезжают в Россию уже вакцинированы и полностью здоровы. Это основное правило для въезда в Россию. В случае выявления положительного результата их не пускают в вашу страну.

Эяд Салех.

- На данный момент времени на пары пускают всех студентов, как вакцинированных, так и нет, - сообщает студент из Египта Эяд САЛЕХ. - Лабораторные работы проводятся в институте, а лекции проходят дистанционно. О том каким образом, будет проходить зимняя сессия информации пока нет.

Доан Ви.

- На данный момент времени ситуация с иностранцами нестабильная, - говорит вьетнамка Доан ВИ. - Несмотря на то, что некоторые студенты приняли решение улететь домой, вернуться обратно в Россию для продолжения обучения все же необходимо. Ведь если в начале 2021 с уходом на удаленку пары и экзамены проводились дистанционно, то сейчас такого уже нет. И полностью учиться онлайн, находясь в своей стране, не получится. Чтобы въехать обратно к вам в страну, необходимо вакцинироваться у себя на родине, и предоставить документ.

Измерение температуры тела при входе в общежитие.

Трудности перевода

Если сейчас все более-менее налаживается, то в прошлом году у иностранных студентов возникали определенные сложности. В частности, с переводом.

К примеру, для того, чтобы объяснить иностранным студентам новые правила, руководство Обнинского института атомной энергетики привлекло к работе с иностранцами волонтеров. Мне самому довелось поработать в одной из таких групп переводчиком, когда я был еще студентом.

Работа очень интересная – она развивает навыки общения и коммуникации с людьми. Приходится использовать филигранные выражения, витиеватое сочетание слов, для того чтобы ваш собеседник хотел слушать вас дальше и дальше.

В самом начале пандемии, когда вообще ничего не было понятно, я лично ходил по общежитиям обнинского института атомной энергетики, где учился, и переводил сообщения от администрации.

О том, как правильно себя вести в условиях изоляции, как вязать марлевые повязки, потому что обычные маски тогда выдавались только медицинским работникам, как закупаться продуктами, давал разъяснения про комендантский час и т.п.

Также присутствовал в качестве переводчика и на сеансах психолога. Его работа в тот период была особенно важна, ведь иностранные студенты оказались в чужой стране вдали от родных, которые остались на другом конце мира. И было совершенно непонятно что будет дальше, удастся ли вообще с ними когда-нибудь увидеться.

Так что в тот период психологу работы хватало.

Разъехались после сессии

Поинтересовались мы и тем, как обстоят дела с учебой иностранцев в период пандемии в еще одном крупном вузе Калужской области - КГУ.

- Время обнаружения первых случаев заболевания COVID-19 в университете совпало с началом зимней сессии, которая длится на очной и заочной формах обучения с ноября по февраль каждого года, - рассказал нам ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим КАЗАК. - Студенты университета сдавали зимнюю сессию в 2019/2020 году в обычном режиме. После сессии начались каникулы, которые иностранные студенты провели по-разному: одни уехали домой, другие остались в Калуге, третьи посещали достопримечательности России и мира.

- На начало второго семестра 2019/2020 учебного года, в связи с закрытием границ часть иностранных студентов, уехавших домой, не смогли вернуться в Россию, - говорит Казак. - Объявление локдауна потребовало от университета организации обучения в новых условиях с применением дистанционных технологий.

А что сейчас?

Сегодня ситуация стабилизировалась, однако прошлогодний опыт внес значительные изменения в учебный процесс, которые не могли коснуться и иностранных студентов.

- К очным занятиям и проживанию в общежитиях в 2021/22 учебном году будут допущены все студенты без исключения, - говорит заместитель директора Обнинского института атомной энергетики Евгений ЧУРКИН. - Студентам, которые находятся за пределами России, для въезда в страну необходимо получить сертификат о вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, доступной в стране пребывания. Рекомендуется не откладывать вакцинацию, чтобы до отъезда успеть получить необходимый документ.

- Сегодня границы постепенно открываются, многие иностранные студенты возвращаются к обучению в обычном формате, - говорит ректор КГУ Максим Казак. - При этом следует отметить, что те студенты, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Россию, продолжают осваивать образовательную программу дистанционно.

- Вакцинация студентов, в том числе иностранных, не является обязательной, однако все условия для нее в университете созданы, - говорит в завершение Максим Анатольевич. - Заключен ряд соглашений с поликлиниками города, где студенты могут вакцинироваться. На сегодняшний день привиты 52 иностранных студента КГУ.

Правда, эти слова были сказаны до того, как губернатор Владислав ШАПША объявил о старте обязательной вакцинации для определенных групп граждан, так что, может быть, тут еще что-то изменится.

И если так случится, то мы сообщим об этом позже.

В заключение

Разумеется, в первую очередь руководство каждого ВУЗа должно заботиться о российских студентах, но также нельзя забывать и об иностранцах. Если они выбрали Россию в качестве получения образования, нужно стараться максимально предоставить им все необходимые знания по специальности, которую они выбрали.

Никогда не угадаешь, кем человек станет в будущем. Иностранец может занять высокий пост у себя в стране, и в этом случае то, какое впечатление у него останется о нашей, наверняка сыграет определенную роль в международных отношениях. Будем надеяться, что руководство калужских вузов понимает это.

А мы в свою очередь не будем останавливаться на этом. Данная статья станет первой в цикле публикаций о том, как живется в нашем регионе иностранцам, о том, с какими проблемами они сталкиваются, как им удается совместить свои традиции и обычаи с российской реальностью.

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