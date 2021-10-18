В Калужской области 84-летний мужчина пропал в лесу

В Калужской области 16 октября пропал 84-летний Юрий СИДОРОВ. Мужчина ушел в лес в районе города Сухиничи и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры организовали поиски на месте происшествия.

Желающие помочь могут связаться с координатором по телефону 89641413253.

Приметы пропавшего:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые.

Был одет: серая куртка, серые штаны, черные резиновые сапоги.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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