В Калужской области три школы полностью переведены на дистанционное обучение
В Калужской области три школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Учиться из дома отправили учеников Октябрьской средней школы в Ферзиковском районе, школы №43 в Калуге и Ермолинской школе-интернате.
Кроме того, в других семи школах на дистант переведены семь классов.
Сколько именно учеников и учителей болеет, пока не уточняется. Также в Роспотребнадзоре не уточнили, идет речь об ОРВи или коронавирусе.
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