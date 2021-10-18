В Калужской области три школы полностью переведены на дистанционное обучение

В Калужской области три школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Учиться из дома отправили учеников Октябрьской средней школы в Ферзиковском районе, школы №43 в Калуге и Ермолинской школе-интернате.

Кроме того, в других семи школах на дистант переведены семь классов.

Сколько именно учеников и учителей болеет, пока не уточняется. Также в Роспотребнадзоре не уточнили, идет речь об ОРВи или коронавирусе.

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