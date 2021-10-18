В Калуге отправлен в отставку начальник управления ЖКХ Александр Хавкин

В понедельник, 18 октября, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ объявил о смене начальника управления ЖКХ.

- Принял решение об освобождении Александра Хавкина от должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, - написал Денисов в соцсетях.

С 19 октября обязанности начальника управления ЖКХ Калуги будет исполнять заместитель Хавкина Александр Колесов.

Причины такого решения Денисов не пояснил.

Хавкин занимался калужским ЖКХ с января 2020 года.

В сентябре нынешнего года калужане массово жаловались на отсутствие отопления.

Александр Колесов.

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