Для калужского ЖКХ нашли нового начальника

Управление ЖКХ города Калуги возглавил Александр ХАВКИН. Распоряжение о его назначении 16 января подписал временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

Ранее Хавкин был директором ГКУ КО «Управление капитального строительства». Эта структура в подчинении у министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Александр Хавкин родился 14 мая 1963 года в селе Красное Хвастовичского района Калужской области, оттуда родом, напомним, и губернатор Анатолий Артамонов.

Новый начальник управления ЖКХ закончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, Юридический институт МВД России (1998 г.), Академию управления МВД России (2011 г.). Повышение квалификации в 2014 году прошёл в Институте информационных технологий «АйТи» по программе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Имеет звание полковника полиции.

Как мы ранее рассказывали, в октябре попал под следствие предыдущий начальник управления ЖКХ Виктор Устинов. О его судьбе пока ничего не сообщается.