$ 61.43 0.02
68.37 0.05
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ

Для калужского ЖКХ нашли нового начальника

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 14:25 8 3556
Для калужского ЖКХ нашли нового начальника

Управление ЖКХ города Калуги возглавил Александр ХАВКИН. Распоряжение о его назначении 16 января подписал временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

Ранее Хавкин был директором ГКУ КО «Управление капитального строительства». Эта структура в подчинении у министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Александр Хавкин родился 14 мая 1963 года в селе Красное Хвастовичского района Калужской области, оттуда родом, напомним, и губернатор Анатолий Артамонов.

Новый начальник управления ЖКХ закончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, Юридический институт МВД России (1998 г.), Академию управления МВД России (2011 г.). Повышение квалификации в 2014 году прошёл в Институте информационных технологий «АйТи» по программе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Имеет звание полковника полиции.

Как мы ранее рассказывали, в октябре попал под следствие предыдущий начальник управления ЖКХ Виктор Устинов. О его судьбе пока ничего не сообщается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 14:25 8 3556
Тэги: жкх коммуналка александр хавкин
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Новогодние скидки в салоне Moon
26 дек 2019 12:12
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» делает небо над городами чище
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Российские производители плитки выходят вперед
Квартирный переезд в Москве: как правильно его организовать
Чистый звук: лучшие микрофоны для стрима

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru