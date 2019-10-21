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Проверка слуха: в Калуге арестован начальник городского Управления ЖКХ

21.10.2019 12:23 15 6837 Оксана ИВАНОВА, Фото: горуправа Калуги.
Проверка слуха: в Калуге арестован начальник городского Управления ЖКХ

В минувшие выходные два калужских телеграм-канала сообщили о том, что в пятницу, 18 октября, в своём рабочем кабинете был задержан начальник Управления ЖКХ Калуги Виктор УСТИНОВ.

– У меня нет никакой официальной информации, – прокомментировал нашему изданию эту информацию городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Знаю только, что в пятницу его пригласили на беседу. Давайте дождемся сообщения от соответствующих органов.

Какое именно ведомство пригласило Устинова на беседу, градоначальник не уточнил. Как передаёт ИА ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах города, начальника Управления ЖКХ пригласили в Управление по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД «в связи с возбуждённым ранее уголовным делом по деятельности МУП «Калугатеплосеть» в 2015-2016 годах».

- Ряд сделок и договоров того периода вызывают у правоохранителей сомнения, - рассказал собеседник агентства.

На должность начальника УЖКХ Виктор Устинов был назначен летом 2018 года, а до этого два года возглавлял МУП «Калугатеплосеть», сменив на этом посту Андрея Грошева. Тот, по информации ТАСС, находится под домашним арестом.

По одним данным, Виктор Устинов находится под подпиской о невыезде, и это может означать, что он готов сотрудничать со следствием. По другим сведениям, мера пресечения выбрана другая, более жёсткая, в соответствии с законодательством. Возможно, речь идёт о домашнем аресте.

В правоохранительных органах информацию о задержании начальника Управления ЖКХ пока никак не комментируют.

UPD. В понедельник Виктор Устинов на планерке в горуправе должен был докладывать об отопительном сезоне. Однако на совещание он не пришел. Про отопление рассказывал его заместитель.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото: горуправа Калуги.
Тэги: общество
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