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Жители Калуги массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Ирина Будникова
Опубликовано: 21.09.2021 15:04 7 1693
Жители Калуги массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Во вторник, 21 сентября, на второй день после начала отопительного сезона в Калуге жители практически всех районов жалуются на холодные батареи в жилых домах. В социальной сети «ВКонтакте» мы попросили наших подписчиков рассказать, где еще нет отопления. К публикации калужане оставили уже более 100 комментариев. Жители города сообщают, что отопления нет на десятках улицах. И в центре города, и на окраинах.

Кто-то пишет, что на батареях можно напитки охлаждать, у кого-то просто холод собачий, кому-то приходится самим греть батареи. У одних собаки под одеялом греются, у других попугаи мурашками покрылись. Также поступило предложение перенести майское отопление на сентябрь.

- Ленина, 65 – написала Ирина Н. – УК затеяла замену системы отопления в доме, рабочие работают медленно, в выходные их нет вообще, дай Бог к зиме доделают, если всем домом не вымерзнем!

- Пестеля, 62 – пишет Anastasia S. - производится замена радиаторов, и когда сделают, неизвестно. Замерзаем дома.

- Батареи холодны, и из горячего крана со вчерашнего дня идет холодная вода. Это Степана Разина, 54, - написала Анна М. – Когда же будет тепло? А садик «Синяя птица» тоже не отапливается, т.к. у них нет своей котельной и они зависят от нас. Дети мерзнут, а еще и вода холодная идет. Когда кончится бардак?

Жалобы на холод оставляли также родители учеников детского сада №75 «Синяя птица», гимназии №19, православной гимназии и Сельскохозяйственной академии.

Управление жилищно-коммунального хозяйства так объясняет отсутствие отопления в некоторых домах Калуги:

- Переключения потребителей с котельной КЭМЗ на котельную КЗТА затронуло 83 многоквартирных дома, Детский сад 75 и школы 4 и 45. Работы запланировано завершить до 22 сентября.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов отчитывался, что во всех школах и детских садах запустили отопление 20 сентября.

По его словам, все котельные работают, а батареи могут быть холодными из-за проблем во внутренних системах дома. В таких ситуациях нужно обращаться в управляющую компанию или Госжилинспекцию.

Ирина Будникова
Опубликовано: 21.09.2021 15:04 7 1693
Тэги: коммуналка жкх отопление
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