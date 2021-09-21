Дмитрий Денисов лично отвечает калужанам по запуску тепла

В понедельник, 20 сентября, в Калуге начался отопительный сезон. Все котельные начали работу, но калужане продолжают жаловаться в социальных сетях, что в квартирах холодно.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов днем в понедельник сообщил:

- Поручил ежечасно отчитываться о работе по пуску. Проверять буду до последней отапливаемой квартиры.

В социальных сетях Денисов лично отвечает на вопросы жителей.

Калужанин из дома №9 на площади Победы сообщил, что в квартире холодно.

- По информации ООО УК Эдем при пуске отопления произошла утечка на внутридомовой сети ЦО, после устранения аварийной ситуации УК произведет пуск отопления 21 сентября, - ответил Денисов.

Дмитрий Денисов лично общается с калужанами в соцсетях.

В ответах на другие жалобы Дмитрий Денисов указал, что все котельные запущены. Если в квартире ли учреждении еще холодно, то нужно обращаться в управляющую компанию либо в Госжилинспекцию. Проблема могла возникнуть во внутренней системе здания. Зачастую решить ее помогает стравливание воздуха из батареи.