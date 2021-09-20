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В Калуге отопление включили во всех детских садах и школах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 16:29 0 263
В Калуге отопление включили во всех детских садах и школах

В понедельник, 20 сентября, в Калуге отопление заработало во всех детских садах и школах. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Последней была 11 школа по улице Глаголева, где временно было холодно из-за аварии на тепловых сетях – авария устранена, сейчас все в порядке, - заявил Денисов. - Тепло постепенно доходит до каждой группы и каждого класса. Всего в работе 100 городских котельных, одну из которых мы взяли на себя и помогли финансово для полноценного запуска, чтобы отопить детский садик и школу.

Также в Калуге 24 частные котельные. По словам Денисова, некоторые из них безответственно подошли к отопительному сезону. Из-за этого в нескольких садах и школах было холодно. Хотя отопительный сезон в социальных учреждениях стартовал еще 15 сентября.

В многоквартирных домах батареи должны нагреться 20 сентября. Однако, как сообщают наши читатели, пока не во всех многоэтажках тепло.

- Рабочие активно проводят пуско-наладочные работы на оставшихся котельных, во многих квартирах станет тепло уже сегодня, - заверил Денисов. - Поручил ежечасно отчитываться о работе по пуску. Проверять буду до последней отапливаемой квартиры.

Ранее прокуратура Калужской области организовала горячую линию по проблемам с отоплением.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 16:29 0 263
Тэги: жкх отопление недвижимость
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