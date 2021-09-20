Прокуратура Калужской области открыла горячую линию по проблемам с отоплением в садах и школах

В Калужской области 15 сентября начался отопительный сезон в социальных учреждениях. Однако до сих пор в некоторых детских садах и школах холодно, сообщают пользователи соцсетей. В связи с этим прокуратура региона открыла горячую линию по вопросам отопления.

- По поручению прокурора области Константина Жилякова будет проведена горячая линия по вопросам подачи тепла в детские образовательные учреждения, - заявили в ведомстве.

Звонки принимаются с 20 по 25 сентября с 9:00 до 18:00 по телефону 89200900425.

Напомним, в жилые дома калужан тепло начнет поступать 20 сентября. Однако в Калуге из-за проблем с подачей электричества отключились две котельные.