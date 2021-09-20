В Калуге две котельные остановились из-за отключения электричества
Утром в понедельник, 20 сентября, в Калуге остановили свою работу две котельные – на улице Социалистической, 2а и улице Телевизионной, 2б. Это связано с отключением электроэнергии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
В районе Социалистической без горячей воды остались 10 жилых домов и пять социальных объектов. На Телевизионной – два жилых дома.
Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.
Напомним, 20 сентября в жилых многоквартирных домах по всей Калужской области начали включать отопление. В ближайшее время дневная температура воздуха в нашем регионе будет находиться в районе +7 градусов.
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