Владислав Шапша поручил начать отопительный сезон в Калужской области с 20 сентября

Как мы уже рассказывали, в Калуге отопительный сезон в жилых многоквартирных домах начнется в понедельник, 20 апреля. В этот же день тепло начнет поступать в домах во всех населенных пунктах Калужской области. Об этом в пятницу распорядился губернатор Владислав ШАПША:

- Прошу взять к исполнению начало отопительного сезона. На улице серьезно похолодало. Мы дали тепло в социальные учреждения. Пора давать тепло и в жилые дома. Я подписал сегодня соответствующее распоряжение. С понедельника тепло должно быть в квартирах. Если есть техническая возможность сделать это раньше, делайте. Можете не ждать этого срока и подавать тепло сейчас.

По прогнозу синоптиков, к 20 сентября дневная температура воздуха в Калуге опустится до +7 градусов. Хотя через неделю вновь обещают потепление - до +13.